Мбаппе установил новое достижение среди французских футболистов

Превзошёл Анри, но не сумел своего кумира.
Сегодня, 07:53       Автор: Валентина Чорноштан
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе стал вторым в списке лучших французских бомбардиров.

В матче против Леванте звездный форвард Реала сумел забить гол. Теперь у француза 412 голов в профессиональной карьере - таким образом, у Мбаппе на один мяч больше, чем у Тьерри Анри.

Чтобы занять первое место в списке лучших французских бомбардиров, ему нужно обогнать бывшего игрока Реала Карима Бензема, у которого 513 голов.

Добавим, что обогнать Криштиану Роналду Килиану не удалось: нападающий забил 50 мячей в 53 матчах чемпионата Испании, тогда как португалец забил 50 голов в 51 матче.

Посмотреть видеообзор матча 20-го тура чемпионата Испании, в котором Мбаппе удалось обогнать Анри, можно здесь.

