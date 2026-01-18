Мбаппе установил новое достижение среди французских футболистов

Превзошёл Анри, но не сумел своего кумира.

Килиан Мбаппе стал вторым в списке лучших французских бомбардиров.

В матче против Леванте звездный форвард Реала сумел забить гол. Теперь у француза 412 голов в профессиональной карьере - таким образом, у Мбаппе на один мяч больше, чем у Тьерри Анри.

Чтобы занять первое место в списке лучших французских бомбардиров, ему нужно обогнать бывшего игрока Реала Карима Бензема, у которого 513 голов.

🇫🇷 Meilleurs buteurs français de l'histoire en carrière professionnelle :



- Karim Benzema 513⚽️

- KYLIAN MBAPPE 412 ⚽️

- Thierry Henry 411⚽️ #RealMadridLevanteUD — Stats Foot (@Statsdufoot) January 17, 2026

Добавим, что обогнать Криштиану Роналду Килиану не удалось: нападающий забил 50 мячей в 53 матчах чемпионата Испании, тогда как португалец забил 50 голов в 51 матче.

Посмотреть видеообзор матча 20-го тура чемпионата Испании, в котором Мбаппе удалось обогнать Анри, можно здесь.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!