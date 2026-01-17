iSport.ua
Реал дожал Леванте после перерыва

Королевский клуб вернулся на победный путь.
Сегодня, 17:22       Автор: Антон Федорцив
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

В первой половине "сливочные" выглядело крайне слабо. Фактически мадридцы полагались на индивидуальное мастерство отдельных исполнителей. Но даже этот подход не позволил создать хоть один острый момент.

"Лягушки" в свою очередь время от времени создавали опасность у ворот Куртуа. Дважды хозяевам удалось сфолить в считанных сантиметрах от зоны пенальти. А вот ударам капитана Мартинеса не хватило точности.

На старте второго тайма Гюлер проверил бдительность кипера выстрелом из линии штрафной. А потом де ла Фуэнте привез одиннадцатиметровый фолом на Мбаппе. Сам пострадавший и исполнил приговор.

Реал продолжил давить и быстро удвоил преимущество. На этот раз пригодился угловой. Гюлер подал в центр штрафной, откуда Асенсио головой отправил мяч точно в девятку.

Больше команды не забивали. Реал закрепился на второй позиции в Ла Лиге (48 очков). Леванте же остался в зоне вылета (14 пунктов).

Статистика матча Реал – Леванте 20-го тура чемпионата Испании

Реал – Леванте – 2:0
Голы: Мбаппе, 58 (пенальти), Асенсио, 65

Ожидаемые голы (xG): 2.61 - 0.80
Владение мячом: 70 % - 30 %
Удары: 26 - 10
Удары в створ: 11 - 0
Угловые: 8 - 0
Фолы: 12 - 14

