Оценка Миколенко в игре против Бернли

Стал одним из лучших на поле.

Во вторник, 3 марта состоялся матч Эвертон - Бернли, в котором принял участие Виталий Миколенко.

Защитник провёл на поле 90 минут. За это время он 89 раз коснулся мяча, сделал 1 отбор, 6 выносов и 6 подборов, выиграл 3 дуэли из 4, 8 раз потерял мяч, заработал 1 фол и отдал 60 передач, из которых 56 были точными.

По завершении встречи статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру футболиста "ирисок" в 7,6 и 7,0 балла соответственно.

Лучшим игроком матча в составе Эвертона стал партнёр Виталия по линии обороны защитник Джеймс Тарковски.

Узнать, с каким результатом завершился матч 29-го тура, вы можете на нашем сайте.

