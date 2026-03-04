iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Оценка Миколенко в игре против Бернли

Стал одним из лучших на поле.
Сегодня, 12:20       Автор: Валентина Чорноштан
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Во вторник, 3 марта состоялся матч Эвертон - Бернли, в котором принял участие Виталий Миколенко.

Защитник провёл на поле 90 минут. За это время он 89 раз коснулся мяча, сделал 1 отбор, 6 выносов и 6 подборов, выиграл 3 дуэли из 4, 8 раз потерял мяч, заработал 1 фол и отдал 60 передач, из которых 56 были точными.

По завершении встречи статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру футболиста "ирисок" в 7,6 и 7,0 балла соответственно.

Лучшим игроком матча в составе Эвертона стал партнёр Виталия по линии обороны  защитник Джеймс Тарковски.

Узнать, с каким результатом завершился матч 29-го тура, вы можете на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Виталий Миколенко

Статьи по теме

Команды Ярмолюка и Миколенко добились разных результатов в 29-м туре Команды Ярмолюка и Миколенко добились разных результатов в 29-м туре
Оценка Миколенко за матч против Ньюкасла Оценка Миколенко за матч против Ньюкасла
Эвертон и Брентфорд вырвали победу в непростых поединках Эвертон и Брентфорд вырвали победу в непростых поединках
Девин Букер повторил подвиг Карри и Лилларда Девин Букер повторил подвиг Карри и Лилларда

Видео

ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи
ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Футбол сегодня: поединки Арсенала, Челси, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, кубковые матчи в Украине, Испании, Италии
просмотров
УПЛ: Кудривка обыграла Полтаву в последнем матче 18-го тура
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил расписание матчей 1/8 финала
просмотров

Последние новости

НБА16:19
Девин Букер повторил подвиг Карри и Лилларда
Европа15:50
Клуб АПЛ ставит антирекорд по поражениям после добавленного времени
Европа15:30
Ливерпуль меняет цель после того, как Бавария отказалась продавать Олисе
Бокс14:58
Верховен рассказал, почему получил титульный бой с Усиком
НХЛ14:53
Капитан Эдмонтона приближается к рекорду Гретцки и наращивает отрыв в гонке бомбардиров НХЛ
Европа14:33
Аргентинский клуб начал переговоры с Дибалой
Формула 114:21
ФИА отменила обычные ограничения на работу команд перед первым этапом
Бокс13:58
Хэйни и Ромеро обсудили объединительный бой
Европа13:49
Челси собирается пролонгировать свою звезду
Теннис13:30
Калинина успешно стартовала на втором турнире в Анталье
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK