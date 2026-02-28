Эвертон и Брентфорд вырвали победу в непростых поединках

В субботу, 28 февраля, Брентфорд с Ярмолюком и Эвертон с Миколенком провели свои поединки 28-го тура АПЛ.

"Ириски" отправились на Сент-Джеймс Парк в гости к Ньюкаслу.

Игра получилась довольно яркая, обе команды активно шли вперед, но удача первой улыбнулась гостям. Брэнтуэйт после углового открыл счет.

Через почти 15 минут Джейкоб Рэмзи уверенным ударом сравнял счет, но сразу же в ответной атаке Бету снова вывел Эвертон вперед.

Во втором тайме Ньюкасл бросил все силы вперед, а гости отвечали редкими контратаками. В итоге оборона Эвертона все же дрогнула, позволив Мерфи сравнять счет. И снова "ириски" ответила молниеносно - Барри забил победный гол в первой же атаке после пропущенного гола.

Ньюкасл - Эвертон 2:3

Голы: Рэмзи, 32, Мерфи, 82 - Брэнтуэйт, 19, Бету, 34, Барри, 83

Не менее тяжелым и зрелищным получился поединок между Бернли и Брентфордом.

"Пчелы", казалось бы, оформили результат уже в первые полчаса игры. Дамсгор, Тьяго и Шаде обеспечили своей команде солидное преимущество.

Но еще до конца тайма Кайоде отправил мяч в собственные ворота, начав камбек Бернли. Во втором тайме команда Скотта Паркера сумела полностью перевернуть игру.

Однако Брентфорд продемонстрировал характер и все же забил четвертый гол в компенсированное время. Только вот характер был и у их соперников, Бернли сыграл до конца, и также сумел забить еще один гол, однако VAR зафиксировал игру рукой, и не позволил хозяевм свести матч к ничьей.

Бернли - Брентфорд 3:4

Голы: Кайоде (автогол), 45+3, Энтони, 47, Флемминг, 60 - Дамсгор, 9, 90+3, Тьяго, 25, Шаде, 34

