Одна из стран согласилась протестировать у себя "офсайд Венгера"

Канадская Премьер-лига предоставит результаты в конце года.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) все-таки протестирует "офсайд Венгера", сообщает BBC.

Напомним, что экс-тренер Арсенала предложил фиксировать офсайд, только в случае если игрок полностью находится за линией защиты.

В основном эту идею отвергли, однако канадская Премьер-лига согласилась протестировать нововведение у себя. В конце года чемпионат предоставит IFAB результаты тестирования.

Уже на основе их будет рассмотрена целесообразность введения правила в европейские лиги.

Ранее также ФИА внесла правки в правила Формулы-1.

