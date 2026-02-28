iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Полесье уверенно переиграло ЛНЗ

"Полесские волки" покорили Черкассы.
Сегодня, 15:48       Автор: Антон Федорцив
ЛНЗ – Полесье / УПЛ
ЛНЗ – Полесье / УПЛ

Подопечные Руслана Ротаня оформили быстрый мяч. На 4-й минуте Назаренко с левого фланга отдал перспективный пас на линию штрафной. Там как раз оказался Андриевский и низовым ударом забил Паламарчуку.

Далее команды провели полчаса в укрытии из-за воздушной тревоги. После паузы активнее были черкащане. Но создал ЛНЗ только один момент – Горин встряхнул перекладину выстрелом головой.

Полесье сумело удвоить преимущество еще в первом тайме. Это Эмерллаху с линии вратарской замкнул прострел Краснопира после силовой борьбы. В следующей атаке новичок мог забить второй раз, но мяч прошел выше ворот.

Во второй половине команда Виталия Пономарева контролировала инициативу. Однако, действительно, острые моменты пошли после 70-й минуты. Для начала размочил счет ЛНЗ – Твердохлиб сбросил на Ассинора, а тот переиграл кипера в ближнем бою.

Черкащане подняли темп, но под занавес поединка упустили контратаку житомирян. Героем "полесских волков" стал Гайдучик. Нападающий протянул мяч по чужой половине и из полукруга штрафной мастерски уложил в угол.

Победа позволила Полесью вплотную подобраться к ЛНЗ. Команда Ротаня набрала 36 очков. Тем временем у "семенников" осталось 38 пунктов.

Статистика матча ЛНЗ – Полесье 18-го тура чемпионата Украины

ЛНЗ – Полесье – 1:3
Голы: Ассинор, 73 – Андриевский, 4, Эмерллаху, 33, Гайдучик, 84

Удары: 7 - 8
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 6 - 1
Фолы: 6 - 6

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Полесье ЛНЗ

Статьи по теме

Карпаты получили серьезное наказание от УАФ Карпаты получили серьезное наказание от УАФ
УПЛ: Динамо разгромило Эпицентр, Шахтер минимально обыграл Верес УПЛ: Динамо разгромило Эпицентр, Шахтер минимально обыграл Верес
Шахтер вырвал победу в матче с Вересом Шахтер вырвал победу в матче с Вересом
Сын экс-президента Динамо дебютировал за первую команду киевлян Сын экс-президента Динамо дебютировал за первую команду киевлян

Видео

ТОП-5 моментов НБА: эффектный слэмданк Майнотта возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: эффектный слэмданк Майнотта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: Миколенко сыграет с Ньюкаслом, Малиновский - с Интером, а также немецкое дерби
просмотров

Последние новости

Украина16:57
Карпаты получили серьезное наказание от УАФ
Европа16:22
Ювентус разрабатывает схему ради экс-лидера Наполи
Украина15:48
Полесье уверенно переиграло ЛНЗ
Европа15:01
Наполи нацелился на марокканского вингера
Шахматы14:49
ФИДЕ вернула в рейтинг поклонника войны против Украины
Теннис14:39
Стали известны обладатели уайлд-кард на турнире в Индиан-Уэллсе
Формула 114:15
Пиастри представил специальный шлем для Гран-при Австралии
Теннис14:10
Калинина пробилась в финал "челленджера" в Анталье
НХЛ13:53
Даллас потерял звезду команды до конца сезона
Европа13:51
Ливерпуль лидирует в гонке за приобретение хавбека ПСЖ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK