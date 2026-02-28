Полесье уверенно переиграло ЛНЗ

Подопечные Руслана Ротаня оформили быстрый мяч. На 4-й минуте Назаренко с левого фланга отдал перспективный пас на линию штрафной. Там как раз оказался Андриевский и низовым ударом забил Паламарчуку.

Далее команды провели полчаса в укрытии из-за воздушной тревоги. После паузы активнее были черкащане. Но создал ЛНЗ только один момент – Горин встряхнул перекладину выстрелом головой.

Полесье сумело удвоить преимущество еще в первом тайме. Это Эмерллаху с линии вратарской замкнул прострел Краснопира после силовой борьбы. В следующей атаке новичок мог забить второй раз, но мяч прошел выше ворот.

Во второй половине команда Виталия Пономарева контролировала инициативу. Однако, действительно, острые моменты пошли после 70-й минуты. Для начала размочил счет ЛНЗ – Твердохлиб сбросил на Ассинора, а тот переиграл кипера в ближнем бою.

Черкащане подняли темп, но под занавес поединка упустили контратаку житомирян. Героем "полесских волков" стал Гайдучик. Нападающий протянул мяч по чужой половине и из полукруга штрафной мастерски уложил в угол.

Победа позволила Полесью вплотную подобраться к ЛНЗ. Команда Ротаня набрала 36 очков. Тем временем у "семенников" осталось 38 пунктов.

Статистика матча ЛНЗ – Полесье 18-го тура чемпионата Украины

ЛНЗ – Полесье – 1:3

Голы: Ассинор, 73 – Андриевский, 4, Эмерллаху, 33, Гайдучик, 84

Удары: 7 - 8

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 6 - 1

Фолы: 6 - 6

