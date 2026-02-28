iSport.ua
Русский Українська

Стали известны обладатели уайлд-кард на турнире в Индиан-Уэллсе

Монфис и Ходар среди мужчин, пять американок среди женщин.
Сегодня, 14:39       Автор: Валентина Чорноштан
Винус Уильям / Getty Images
Винус Уильям / Getty Images

С 4 по 15 марта в Индиан-Уэллсе (США) пройдет турнир, и уже определились обладатели уайлд-кард.

Среди мужчин три представителя США: Майкл Чжэн, Мартин Дамм и Закари Свайда, один испанец Рафаэль Ходар и француз Гаэль Монфис.

Среди женщин уайлд-кард получили восемь теннисисток, из которых пять - американки: Алисия Паркс, Кэти Волынец, Винус Уильямс, Слоан Стивенс и Дженнифер Брэди. Помимо американок, также уайлд-кард получила представительница Хорватии Донна Векич, австрийка Лили Таггер и канадка Бьянка Андрееску.

Добавим, что действующей чемпионкой этого турнира в женском одиночном разряде является российская теннисистка Мирра Андреева, а в мужском одиночном - британец Джек Дрейпер.

К слову, Калинина пробилась в финал "челленджера" в Анталье.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Карпаты получили серьезное наказание от УАФ Карпаты получили серьезное наказание от УАФ
Ювентус разрабатывает схему ради экс-лидера Наполи Ювентус разрабатывает схему ради экс-лидера Наполи
Полесье уверенно переиграло ЛНЗ Полесье уверенно переиграло ЛНЗ
Наполи нацелился на марокканского вингера Наполи нацелился на марокканского вингера

Видео

ТОП-5 моментов НБА: эффектный слэмданк Майнотта возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: эффектный слэмданк Майнотта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: Миколенко сыграет с Ньюкаслом, Малиновский - с Интером, а также немецкое дерби
просмотров

Последние новости

Украина16:57
Карпаты получили серьезное наказание от УАФ
Европа16:22
Ювентус разрабатывает схему ради экс-лидера Наполи
Украина15:48
Полесье уверенно переиграло ЛНЗ
Европа15:01
Наполи нацелился на марокканского вингера
Шахматы14:49
ФИДЕ вернула в рейтинг поклонника войны против Украины
Теннис14:39
Стали известны обладатели уайлд-кард на турнире в Индиан-Уэллсе
Формула 114:15
Пиастри представил специальный шлем для Гран-при Австралии
Теннис14:10
Калинина пробилась в финал "челленджера" в Анталье
НХЛ13:53
Даллас потерял звезду команды до конца сезона
Европа13:51
Ливерпуль лидирует в гонке за приобретение хавбека ПСЖ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK