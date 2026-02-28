Стали известны обладатели уайлд-кард на турнире в Индиан-Уэллсе

Монфис и Ходар среди мужчин, пять американок среди женщин.

С 4 по 15 марта в Индиан-Уэллсе (США) пройдет турнир, и уже определились обладатели уайлд-кард.

Среди мужчин три представителя США: Майкл Чжэн, Мартин Дамм и Закари Свайда, один испанец Рафаэль Ходар и француз Гаэль Монфис.

Среди женщин уайлд-кард получили восемь теннисисток, из которых пять - американки: Алисия Паркс, Кэти Волынец, Винус Уильямс, Слоан Стивенс и Дженнифер Брэди. Помимо американок, также уайлд-кард получила представительница Хорватии Донна Векич, австрийка Лили Таггер и канадка Бьянка Андрееску.

Добавим, что действующей чемпионкой этого турнира в женском одиночном разряде является российская теннисистка Мирра Андреева, а в мужском одиночном - британец Джек Дрейпер.

К слову, Калинина пробилась в финал "челленджера" в Анталье.

