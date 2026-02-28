iSport.ua
ФИА отменила ошибочное новшество на Гран-при Монако

Желаемого эффекта достичь не удалось.
Сегодня, 13:28       Автор: Антон Федорцив
Гран-при Монако / Getty Images
Гран-при Монако / Getty Images

Международная автомобильная федерация (ФИА) изменила регламент перед грядущим сезоном. Организация отказалась от обязательной стратегии двух пит-стопов в Монако, сообщает официальный сайт ФИА.

Правило было введено в прошлом году. Оно было призвано повысить зрелищность этапа на трассе, где узкие улицы фактически делают невозможными обгоны. Однако, вместо желаемой цели конюшни еще больше сосредоточились на стратегии.

В новой версии регламента на сезон-2026 пункта об обязательных пит-стопах нет. Гран-при Монако вернется к стандартным правилам проведения этапов чемпионата. Скорее всего, команды будут делать ставку на 1 пит-стоп.

Кстати, конюшня Кадиллак назвала дебютный болид в честь чемпиона мира-1978.

