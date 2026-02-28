iSport.ua
Футбол

Ливерпуль лидирует в гонке за приобретение хавбека ПСЖ

Мерсесайдцы готовят один из самых дорогих трансферов лета.
Сегодня, 13:51       Автор: Валентина Чорноштан
Жоау Невеш / Getty Images
Жоау Невеш / Getty Images

Ливерпуль готов подписать Жоау Невеша из ПСЖ. Об этом сообщает Fichajes.

Как пишет издание, мерсисайдцам придётся заплатить около 150 миллионов евро за португальского полузащитника.

Внутри Ливерпуля считают, что такая сумма за Невеша может стать решающим фактором, чтобы отпустить хавбека.

Помимо "красных", игрока также хотят подписать Манчестер Сити и Реал Мадрид.

Тем временем Челси хочет подписать контракт со звездой Реала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль ПСЖ Жоау Невеш

