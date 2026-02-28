ФИДЕ вернула в рейтинг поклонника войны против Украины

Российский шахматист Сергей Карякин неожиданно вернулся в рейтинг Международной шахматной федерации. В новой версии классификации уроженец Крыма оказался на 10-й позиции.

Адепт войны против Украины находился вне списка с марта 2022 года. Тогда ФИДЕ дисквалифицировала Карякина за публичную поддержке агрессии. В прошлом году против шахматиста ввел санкции Евросоюз.

Карякин родился в Симферополе и сначала выступал под флагом Украины. В 2009 году он перешел под российский флаг. В 2014-м шахматист поддержал аннексию Крыма, впоследствии стал доверенным лицом президента и оказался в Совете федерации РФ.

Напомним, норвежец Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду.

