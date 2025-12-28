iSport.ua
Карлсен триумфовал на ЧМ-2025 по рапиду

Скандинав покорил столицу Катара.
Вчера, 20:44       Автор: Антон Федорцив
Магнус Карлсен / Getty Images
Магнус Карлсен / Getty Images

В катарской Дохе завершился чемпионат мира по рапиду. Норвежский шахматист Магнус Карлсен стал победителем.

За 13 туров соревнований именитый гроссмейстер набрал 10,5 очка. Карлсен на целый пункт опередил нейтрального россиянина Владислава Артемьева. Третьим стал индийский шахматист Арджун Эригайси (9,5 очка).

Для Карлсена титул на Ближнем Востоке стал шестым в карьере. Украинцы Василий Иванчук и Руслан Пономарев набрали по 7 пунктов. Они финишировали в девятой десятке турнирной таблицы.

Кстати, ранее МОК и ФИДЕ решили судьбу россиян на международных турнирах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат мира по шахматам Магнус Карлсен

