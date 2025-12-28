Карлсен триумфовал на ЧМ-2025 по рапиду

В катарской Дохе завершился чемпионат мира по рапиду. Норвежский шахматист Магнус Карлсен стал победителем.

За 13 туров соревнований именитый гроссмейстер набрал 10,5 очка. Карлсен на целый пункт опередил нейтрального россиянина Владислава Артемьева. Третьим стал индийский шахматист Арджун Эригайси (9,5 очка).

Для Карлсена титул на Ближнем Востоке стал шестым в карьере. Украинцы Василий Иванчук и Руслан Пономарев набрали по 7 пунктов. Они финишировали в девятой десятке турнирной таблицы.

Кстати, ранее МОК и ФИДЕ решили судьбу россиян на международных турнирах.

