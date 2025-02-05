Карлсен призвал главу ФИДЕ уйти в отставку на фоне конфликта вокруг новой шахматной лиги

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен снова вступил в конфронтацию с ФИДЕ.

В этом году должна стартовать Freestyle Grand Slam Tour, основанная Карлсеном и немецким бизнессменом Яном Бюттнером. Также параллельно был создан клуб игроков Freestyle Chess, куда вошли лучшие игроки мира.

"Моя цель для Freestyle Chess Grand Slam - сделать серию столь же коммерчески успешной, как иконические соревнования ATP в теннисе, PGA в гольфе или Формула-1 в автоспорте. Для нас прежде всего важно сосредоточить внимание на шахматистах.

Наша цель - создать лигу шахматных икон, с которыми может идентифицировать себя младшее поколение и которые будут признаваться на различных международных рынках", - пояснил соучредитель новой организации Бюттнер.

С конца прошлого года Freestyle Chess вел переговоры с ФИДЕ касательно признания победителя турнира чемпионом мира. Однако 3 февраля федерация выпустила официальное заявление, в котором объявила, что договориться с новосозданной лигой не удалось.

В ответ Бюттнер выпустил заявление, обвинив ФИДЕ в желании установить полный контроль над новой лигой, а Карлсен призвал дворковича уйти в отставку, обвинив того в давлении на игроков и злоупотреблении властью.

Ранее также сообщалось, что IFAB обсудит новую альтернативу VAR.

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