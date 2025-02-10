iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Самый молодой MVP в истории НБА вложил деньги в проект Карлсена

Бывшая звезда Национальной баскетбольной ассоциации стал инвестором Freestyle Chess Tour.
Сегодня, 19:55
Деррик Роуз / Getty Images
Деррик Роуз / Getty Images

17-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен привлек средства легенды Чикаго Деррика Роуза. Инвестиции бывшего баскетболиста подтвердил компаньон шахматиста Ян Генрик Бюттнер, сообщает NRK.

"Да, он вложил значительную сумму", – заявил немецкий миллионер и бизнес-партнер Карлсена.

Норвежский гроссмейстер принялся организовать серию турниров по шахматам Фишера. Freestyle Chess Tour вошла в конфликт с руководством ФИДЕ из-за препятствий федерации новому проекту. В частности, шахматные функционеры пытаются заблокировать идею признания победителя серии чемпионом мира.

MVP сезона 2010/11 Роуз объявил о завершении карьеры в прошлом году. Состояние американца составляет ориентировочно 100 млн долларов. Он является совладельцем сети Giordano's Pizzeria в Чикаго и инвестировал средства в киберспорт.

К слову, функционер Далласа отреагировал на слухи о переезде команды в Лас-Вегас.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА Деррик Роуз Магнус Карлсен

Статьи по теме

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: баззер Аллена возглавил рейтинг ТОП-10 моментов игрового дня НБА: баззер Аллена возглавил рейтинг
Обмены НБА: Лень стал частью обмена Обмены НБА: Лень стал частью обмена
Карлсен призвал главу ФИДЕ уйти в отставку на фоне конфликта вокруг новой шахматной лиги Карлсен призвал главу ФИДЕ уйти в отставку на фоне конфликта вокруг новой шахматной лиги
Вембаньяма, Хендерсон и другие попали в ростер Матча восходящих звезд НБА Вембаньяма, Хендерсон и другие попали в ростер Матча восходящих звезд НБА
Помочь журналистам

Видео

Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя
Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: вскоре стартует чемпионат мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Свитолина приблизились к топ-20, Ястремская обменялась позициями с Калининой
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко поднялся в третью сотню, Приходько продолжил подъем
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров

Последние новости

Европа20:50
Гвардиола настаивал на покупке лидера Реала, но футболист отказался
Киберспорт20:25
Рейтинг команд по CS за 2025 год: NaVi входят в тройку лучших, B8 поднялись
Европа20:04
Фейеноорд провел переговоры с Пушичем после отставки главного тренера
Шахматы19:55
Самый молодой MVP в истории НБА вложил деньги в проект Карлсена
Европа19:40
Названы клубы, которые могут подписать Зинченко зимой
Европа19:15
Гвардиола отреагировал на слухи об отставке из Манчестер Сити
Теннис19:11
Свитолина с камбэком обыграла победительницу Уимблдона-2023 в Катаре
Теннис18:50
Ястремская потерпела поражение в первом круге турнира в Дохе
НБА18:49
НБА выбрала замену Адетокунбо на Матч всех звезд
Бокс18:30
Турки Аль аш-Шейх считает Усика лучшим боксером P4P на данный момент
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK