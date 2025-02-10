Самый молодой MVP в истории НБА вложил деньги в проект Карлсена

17-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен привлек средства легенды Чикаго Деррика Роуза. Инвестиции бывшего баскетболиста подтвердил компаньон шахматиста Ян Генрик Бюттнер, сообщает NRK.

"Да, он вложил значительную сумму", – заявил немецкий миллионер и бизнес-партнер Карлсена.

Норвежский гроссмейстер принялся организовать серию турниров по шахматам Фишера. Freestyle Chess Tour вошла в конфликт с руководством ФИДЕ из-за препятствий федерации новому проекту. В частности, шахматные функционеры пытаются заблокировать идею признания победителя серии чемпионом мира.

MVP сезона 2010/11 Роуз объявил о завершении карьеры в прошлом году. Состояние американца составляет ориентировочно 100 млн долларов. Он является совладельцем сети Giordano's Pizzeria в Чикаго и инвестировал средства в киберспорт.

К слову, функционер Далласа отреагировал на слухи о переезде команды в Лас-Вегас.

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