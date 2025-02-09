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Баскетбол

Клуб НБА отреагировал на слухи о переезде в Лас-Вегас

Руководство Далласа вышло на публику с важным заявлением.
Сегодня, 18:19
Даллас / Getty Images
Даллас / Getty Images

Управляющий директор Маверикс Патрик Дюмон прокомментировал информацию о возможном переезде команды в Неваду. Функционер попытался развеять слухи, сообщает The Dallas Morning News.

"Не понимаю, откуда это взялось. Однако благодарен за интерес. Наша семья живет в Лас-Вегасе, но инвестирует в разных уголках планеты. Мы приобрели Даллас Маверикс. Когда-то у нас были другие варианты, но хотели расположиться в Далласе, поэтому и останемся здесь.

Маверикс не переедут в Лас-Вегас. Обсуждению это не подлежит. Совершенно точно. Клуб останется в Далласе. Мы преданы городу и болельщикам. Запланировали инвестиции в будущее, в новую домашнюю арену клуба", – заявил Дюмон.

Молва о потенциальном отъезде Маверикс из штата Техас пошла после сенсационного обмена Луки Дончича в Лейкерс. В свою очередь Лас-Вегас регулярно вносят в топ городов, претендующих на появление команды НБА.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даллас Маверикс

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