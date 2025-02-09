НБА: Юта с Михайлюком уступила Клипперс, Лейкерс одолели Индиану
В ночь на воскресенье, 9 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны одиннадцать матчей.
Результаты матчей НБА за 8 февраля
Даллас – Хьюстон 116:105 (33:20, 32:28, 24:33, 27:24)
Даллас: Дэвис (26 + 16 подборов + 7 передач), Ирвинг (13 + 6 передач), Томпсон (13), Вашингтон (6), Гэффорд (5 + 9 подборов + 6 блок-шотов) – старт; Кристи (23), Маршалл (16), Динуидди (10), Экзам (4), Эдвардс (0), Проспер (0).
Хьюстон: Шенгюн (30 + 8 подборов), Грин (24 + 6 передач), Томпсон (20 + 7 подборов), Брукс (9), Исон (8) – старт; Уитмор (7), Шеппард (3), А. Холидэй (2), Адамс (2 + 12 подборов), Тэйт (0).
Лейкерс – Индиана 124:117 (44:22, 22:28, 28:34, 30:33)
Лейкерс: Ривз (45 + 7 подборов + 7 передач), Хатимура (24 + 9 подборов), Винсент (12 + 7 передач), Хэйс (9 + 12 подборов), Финни-Смит (7 + 6 передач) – старт; Гудвин (10), Джемисон (8), Вандербилт (4), М-ф Моррис (3), Милтон (2).
Индиана: Сиакам (23), Халибертон (19 + 9 передач), Матурин (16), Брайант (13 + 8 подборов), Нембхард (2) – старт; Топпин (14), Макконнелл (12), Шеппард (10), Несмит (6), Уокер (2).
Вашингтон – Атланта 111:125 (30:26, 28:37, 25:41, 28:21)
Вашингтон: Кэррингтон (23 + 7 передач), Пул (21 + 6 передач + 5 потерь), Кулибали (17 + 7 подборов), Шэмпени (10 + 8 подборов), Холмс (10 + 8 подборов) – старт; Кисперт (13 + 7 подборов), Вукчевич (8 + 8 подборов), Брогдон (7), Джонсон (2), Мартин (0).
Атланта: Янг (35 + 14 передач + 6 потерь), Рисаше (18), Ньянг (16), Дэниэлс (11 + 9 подборов), Оконгву (6) – старт; Нэнс (14), Крейчи (12 + 8 подборов + 7 передач), Леверт (9), Мэнн (4).
Орландо – Сан-Антонио 112:111 (32:30, 25:30, 24:28, 31:23)
Орландо: Ф. Вагнер (33 + 12 подборов), Банкеро (17 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Энтони (13), Колдуэлл-Поуп (3), Битадзе (2 + 9 подборов) – старт; Блэк (20), Айзек (14 + 8 подборов), Картер (7), да Силва (3), Г. Харрис (0).
Сан-Антонио: Васселл (25), Барнс (21 + 8 подборов), Вембаньяма (18 + 9 подборов + 4 блок-шота), Фокс (9 + 9 передач + 5 потерь), Пол (6) – старт; Касл (15), К. Джонсон (10), Сохан (7), Шэмпени (0).
Чикаго – Голден Стэйт 111:132 (31:34, 38:21, 25:42, 17:35)
Чикаго: Уайт (27), Бузелис (16), Гидди (11), Досунму (10), Вучевич (10) – старт; Смит (15), Уильямс (8), Терри (7), Хертер (4), Филлипс (3), Картер (0), Джонс (0).
Голден Стэйт: Карри (34 + 6 передач), Батлер (25), Пост (18), Хилд (14), Др. Грин (6 + 7 передач) – старт; Подземски (16 + 7 передач), Сантос (7 + 8 подборов), Муди (4), Пэйтон II (2), Роу (2), Луни (2 + 7 подборов), Джексон-Дэвис (2), Спенсер (0).
Мемфис – Оклахома-Сити 112:125 (26:34, 26:35, 31:35, 29:21)
Мемфис: Бэйн (20 + 9 подборов), Джарен Джексон (19), Морэнт (16 + 7 передач), Иди (5), Уэллс (2) – старт; Альдама (18), Джексон (11), В. Уильямс (7), Пиппен (6), Кларк (5 + 7 подборов), Кеннард (3), Хафф (0), Кончар (0), Пуллин (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (32 + 8 передач), Уиггинс (26 + 11 подборов), Джейлен Уильямс (25 + 6 передач), Карузо (14), Хартенштайн (12 + 14 подборов) – старт; К. Уильямс (6 + 8 подборов), Джейлин Уильямс (5 + 8 подборов), Джо (3), Джонс (2), Флэглер (0), Карлсон (0).
Миннесота – Портленд 114:98 (24:22, 23:38, 29:24, 38:14)
Миннесота: Макдэниэлс (30 + 10 подборов), Рид (23 + 8 подборов), Александер-Уокер (21 + 6 передач), Гобер (15 + 11 подборов), Диллингэм (8 + 6 передач) – старт; Кларк (11), Шэннон (4), Инглс (2), Гарза (0).
Портленд: Саймонс (21), Грант (14), Авдия (8), Камара (8 + 7 подборов), Эйтон (6 + 14 подборов) – старт; Шарп (14), Хендерсон (12), Мюррэй (9), Р. Уильямс (6), Клинган (0).
Нью-Йорк – Бостон 104:131 (19:30, 29:31, 28:35, 28:35)
Нью-Йорк: Брансон (36), Харт (17 + 8 подборов), Бриджес (11), Таунс (9 + 9 подборов), Ачиува (3) – старт; Пэйн (14), Макбрайд (8), Шэмет (6), Хукпорти (0), Райт (0).
Бостон: Тейтум (40), Уайт (17), Корнет (14 + 12 подборов), Браун (12), Хорфорд (5 + 8 подборов) – старт; Притчард (25), Кета (11 + 8 подборов), Хаузер (5), Уолш (2), Шайерман (0), Тиллман (0).
Финикс – Денвер 105:122 (32:37, 23:26, 26:35, 24:24)
Финикс: Букер (24 + 7 подборов), Джонс (15 + 10 передач), О'Нил (9), Данн (8), Ричардс (5 + 9 подборов) – старт; Бол (19 + 7 подборов + 4 блок-шота), Д. Ли (11), Вашингтон (7), Гиллеспи (5), Пламли (2), Моррис (0), Игодаро (0).
Денвер: Дж. Мюррэй (30), Йокич (26 + 11 подборов + 9 передач), Стротер (18), К. Браун (18 + 7 подборов + 6 передач), Гордон (9 + 10 подборов) – старт; Пикетт (6), Тайсон (5), Джордан (4 + 11 подборов), Ннаджи (4), Холл (2), Джонс (0), Александер (0).
Сакраменто – Новый Орлеан 123:118 (24:31, 30:34, 45:22, 24:31)
Сакраменто: Сабонис (27 + 16 подборов), Лавин (22), Мюррэй (19 + 8 подборов), Монк (13 + 7 передач + 5 потерь), Дерозан (11) – старт; Эллис (13), Ларэвиа (7), Валанчюнас (6), Лайлс (5).
Новый Орлеан: Уильямсон (40), Макколлум (31), Мерфи (20 + 7 передач), Альварадо (5 + 9 передач), Мисси (2 + 13 подборов + 4 блок-шота) – старт; Бостон (11), Маткович (6), Ривс (3), Грин (0), Хоукинс (0).
Клипперс – Юта 130:110 (29:30, 29:26, 36:30, 36:24)
Клипперс: Пауэлл (26), Зубац (26 + 15 подборов), Харден (23 + 17 передач + 5 потерь), Д. Джонс (11), Ленард (10 + 5 потерь) – старт; Коффи (17), Браун (7), Юбэнкс (4), Данн (3), Боучэмп (3), Миллер (0), Батюм (0), Миллс (0).
Юта: Кларксон (24), Филиповски (13 + 8 подборов), Михайлюк (10), Поттер (8), Коллиер (5 + 8 передач) – старт; Джордж (21), Джузэнг (19), Сенсабо (6), Уильямс (2), Тшибве (2).
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