Карлсен продал скандальные джинсы на аукционе
Шестнадцатый чемпион мира по шахматам совершил очередной хороший поступок. Магнус Карлсен передал джинсы на благотворительный аукцион, сообщает NRK.
Брюки вошли в историю на мировом первенстве этого года по рапиду. Норвежец пришел в них на один из поединков, а организаторы обвинили его в нарушении дресс-кода и запретили играть. В ответ Карлсен снялся с чемпионата в знак протеста.
Отказ лидера рейтинга от соревнований заставил ФИДЕ отступить. Федерация изменила правила и разрешила шахматистам появляться на турнирах в джинсах. Брюки Карлсена ушли с молотка за 36 тысяч долларов, а средства передадут детскому фонду Big Brothers Big Sisters.
Кстати, ранее легенда Чикаго Роуз инвестировал средства в проект Карлсена.
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