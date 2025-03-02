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Карлсен продал скандальные джинсы на аукционе

Звездный шахматист перевернул нарушение дресс-кода на чемпионате мира в пользу.
Сегодня, 09:51
Магнус Карлсен / Getty Images
Магнус Карлсен / Getty Images

Шестнадцатый чемпион мира по шахматам совершил очередной хороший поступок. Магнус Карлсен передал джинсы на благотворительный аукцион, сообщает NRK.

Брюки вошли в историю на мировом первенстве этого года по рапиду. Норвежец пришел в них на один из поединков, а организаторы обвинили его в нарушении дресс-кода и запретили играть. В ответ Карлсен снялся с чемпионата в знак протеста.

Отказ лидера рейтинга от соревнований заставил ФИДЕ отступить. Федерация изменила правила и разрешила шахматистам появляться на турнирах в джинсах. Брюки Карлсена ушли с молотка за 36 тысяч долларов, а средства передадут детскому фонду Big Brothers Big Sisters.

Кстати, ранее легенда Чикаго Роуз инвестировал средства в проект Карлсена.

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