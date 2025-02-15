Карлсен присоединился к Team Liquid

Шестнадцатый чемпион мира попробует силы в киберспорте. Магнус Карлсен стал игроком Team Liquid, сообщает официальный X организации.

Норвежский гроссмейстер, скорее всего, будет защищать цвета команды на Esports World Cup. В этом году в программе соревнований впервые появятся шахматы. Карлсен стал вторым шахматистом в Team Liquid после американца Фабиано Каруаны.

Our second knight leaps into action ♞



Welcome to the GOAT, @MagnusCarlsen. pic.twitter.com/qgR5M1IYiO — Team Liquid (@TeamLiquid) February 14, 2025

Шахматный турнир Esports World Cup пройдет в Эр-Рияде с 31 июля по 3 августа. Призовой фонд соревнований составит 1,5 млн долларов.

Кстати, ранее МОК перенес Олимпийские киберспортивные игры на 2027 год.

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