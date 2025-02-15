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Карлсен присоединился к Team Liquid

Звездный шахматист пополнил ряды киберспортивной команды.
Сегодня, 00:52
Магнус Карлсен / Getty Images
Магнус Карлсен / Getty Images

Шестнадцатый чемпион мира попробует силы в киберспорте. Магнус Карлсен стал игроком Team Liquid, сообщает официальный X организации.

Норвежский гроссмейстер, скорее всего, будет защищать цвета команды на Esports World Cup. В этом году в программе соревнований впервые появятся шахматы. Карлсен стал вторым шахматистом в Team Liquid после американца Фабиано Каруаны.

Шахматный турнир Esports World Cup пройдет в Эр-Рияде с 31 июля по 3 августа. Призовой фонд соревнований составит 1,5 млн долларов.

Кстати, ранее МОК перенес Олимпийские киберспортивные игры на 2027 год.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахматы Team Liquid Магнус Карлсен

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