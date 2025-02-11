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МОК официально перенес премьерные Олимпийские киберспортивные игры

Первая в истории Олимпиада по киберспорту в 2025 году не состоится.
Сегодня, 13:00
NaVi / Natus Vincere
NaVi / Natus Vincere

Олимпийские киберспортивные игры перенесены. Соревнования по киберспорту состоятся в 2027 году, сообщает официальный сайт МОК.

Хозяином Олимпиады по киберспорту останется Саудовская Аравия. Ранее МОК подписал с тамошним Национальным олимпийским комитетом партнерское соглашение на 12 лет. В июле прошлого года президент МОК Томас Бах анонсировал Олимпийские киберспортивные игры на 2025 год.

"Теперь у нас есть четкая дорожная карта для проведения первых в истории Олимпийских киберспортивных игр. В этом году начинается подготовка и они станут реальностью", – подкорректировал планы функционер.

К слову, ранее NaVI удержались в топ-3 рейтинга команд по CS.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОК

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