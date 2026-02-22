ПСЖ согласовал новый контракт полузащитника

Хавбек сборной Португалии Жуан Невеш определился с будущим. Французский Пари Сен-Жермен пришел к соглашению с исполнителем по пролонгации договора, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Новый контракт рассчитан до лета 2030 года. Невеш получит повышение зарплаты. Действующее соглашение полузащитника с парижанами было заключено до конца сезона 2028/29.

В нынешней кампании Невеш сыграл 23 матча во всех турнирах, в которых оформил 6 голов и 2 ассиста. В столицу Франции он перебрался летом 2024-го. Лиссабонская Бенфика получила за своего воспитанника почти 66 млн евро.

Тем временем форвард французского Страсбура Хоакин Паничелли получил предложение перехода от мадридского Атлетико.

