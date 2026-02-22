iSport.ua
Русский Українська
Футбол

ПСЖ согласовал новый контракт полузащитника

Молодой лидер останется на Парк де Пренс.
Вчера, 23:25       Автор: Антон Федорцив
Жуан Невеш / Getty Images
Жуан Невеш / Getty Images

Хавбек сборной Португалии Жуан Невеш определился с будущим. Французский Пари Сен-Жермен пришел к соглашению с исполнителем по пролонгации договора, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Новый контракт рассчитан до лета 2030 года. Невеш получит повышение зарплаты. Действующее соглашение полузащитника с парижанами было заключено до конца сезона 2028/29.

В нынешней кампании Невеш сыграл 23 матча во всех турнирах, в которых оформил 6 голов и 2 ассиста. В столицу Франции он перебрался летом 2024-го. Лиссабонская Бенфика получила за своего воспитанника почти 66 млн евро.

Тем временем форвард французского Страсбура Хоакин Паничелли получил предложение перехода от мадридского Атлетико.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Жуан Невеш

Статьи по теме

Финансовый спор ПСЖ и Мбаппе продолжается. Известно, сколько клуб должен игроку Финансовый спор ПСЖ и Мбаппе продолжается. Известно, сколько клуб должен игроку
Авторы покера и дублей: УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов Авторы покера и дублей: УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Удаление россиянина и камбек парижан в обзоре матча Монако - ПСЖ Удаление россиянина и камбек парижан в обзоре матча Монако - ПСЖ
ПСЖ без Забарного с трудом камбекнул против Монако ПСЖ без Забарного с трудом камбекнул против Монако

Видео

Месси пытался наброситься на арбитров после разгрома - Суаресу пришлось его успокаивать
Месси пытался наброситься на арбитров после разгрома - Суаресу пришлось его успокаивать

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера, Ливерпуля и лондонское дерби
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика00:55
Левченко финишировала третьей на этапе Мирового тура
Украина00:30
Верес презентовал очередного зимнего новичка
Вчера, 23:56
Европа23:56
Яремчук премьерным ассистом не отвернул поражение Лиона
Европа23:25
ПСЖ согласовал новый контракт полузащитника
Украина22:47
Лень не спас Реал от фиаско в Кубке Испании
Европа22:16
Реал потерял хавбека на длительный срок
Европа21:22
Милан неожиданно уступил Парме
Европа20:38
Арсенал переиграл Тоттенхэм в дерби
Бокс19:58
Шакур назвал два условия для боя с Гарсией
Украина19:44
Календарь Шахтера: "горняки" разгромили Карпаты
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK