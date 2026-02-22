Арсенал переиграл Тоттенхэм в дерби

Подопечные Микеля Артеты сразу приступили к делу. Дважды на ударной позиции оказался Йокерес. Впрочем, забить швед не сумел. Как и впоследствии Салиба после стандарта.

А после первой трети произошел размен голами. Повел Арсенал – Эзе получил передачу Саки и забил в два касания. "Шпоры" ответили голом Коло Муани, который воспользовался потерей Райса.

"Канониры" снова начали искать моменты. Но выйти вперед им удалось аж на старте второго тайма. Это Йокерес попал в ближний угол после передачи Тимбера.

Серия атак команды Артеты позволила впоследствии забить в третий раз. Голевую атаку разогнали Эзе и Йокерес, а на ударной позиции оказался Сака. Когда Викарио совершил сейв, на добивании сыграл Эзе.

Финальные полчаса не являлись формальностью. Арсенал стремился развить фуррор. Троссару и Саци не хватило точности на финише атак. А вот Йокерес в добавленное время протиснул положил в дальний угол из пределов штрафной – 1:4 в итоге.

Статистика матча Тоттенхэм – Арсенал 27-го тура чемпионата Англии

Тоттенхэм – Арсенал – 1:4

Голы: Круг Муани, 34 – Эзе, 32, 61, Йокерес, 47, 90+4

Ожидаемые голы (xG): 0.74 - 1.93

Владение мячом: 39 % - 61 %

Удары: 6 - 20

Удары в створ: 5 - 7

Угловые: 2 - 5

Фолы: 17 - 11

