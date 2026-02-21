Милнер установил исторический рекорд в АПЛ

Полузащитник Брайтона Джеймс Милнер стал рекордсменом английской Премьер-лиги по количеству проведенных матчей.

40-летний хавбек вышел в стартовом составе своей команды на гостевой поединок 27-го тура чемпионата против Брентфорда (2:0), установив историческое достижение. Для игрока этот матч стал 654-м в карьере в АПЛ, что является рекордом.

Источник: Getty Images

Английский полузащитник превзошел достижение соотечественника Гарета Барри, на счету которого осталось 653 поединка.

Милнер дебютировал в АПЛ 10 ноября 2002 года, когда вышел на замену в составе Лидса в матче против Вест Хэма. Также за свою карьеру хавбек выступал за Ньюкасл, Астон Виллу, Манчестер Сити и Ливерпуль.

Отметим, что в другом матче 27-го тура АПЛ Челси в меньшинстве не удержал победу над Бернли.

