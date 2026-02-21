iSport.ua
Свитолина уступила Пегуле в финале "тысячника" в ОАЭ

Украинка не смогла взять титул.
Сегодня, 18:30       Автор: Антон Федорцив
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла финал Dubai Tennis Championships. В решающем поединке она потерпела поражение от американской теннисистки Джессики Пегулы.

Представительница США мощно стартовала. С двумя брейками Пегула быстро создала гандикап (3:0). Далее она обменялась со Свитолиной подачами, а впоследствии "под ноль" оформила решающий гейм.

Более конкурентным оказался второй сет. Ключевым здесь стал пятый гейм, когда украинская теннисистка отдала свою подачу. Далее соперницы шли нога в ногу, но стратегическое преимущество Пегулы сказалось.

Свитолина не смогла завоевать второй титул в этом году. Ранее она дошла до финала в новозеландском Окленде. Там украинка одолела китайскую теннисистку Ван Синьюй.

Dubai Tennis Championships. Дубай, ОАЭ
женщины, финал
Элина Свитолина (Украина, 7) – Джессика Пегула (США, 4) – 2:6, 4:6

