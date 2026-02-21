Металлист 1925 расписал ничью с Кривбассом

Долго команды не запрягали. Борьба на каждом клочке поля завязалась с первых минут. А вот опасных моментов было немного. Первый в середине тайма упустил криворожец Парако, пробив мимо ворот.

В составе хозяев наиболее активными до перерыва были Антюх, Мба и Калитвинцев. Впрочем, каждый раз подопечным Младена Бартуловича чего-то не хватало. В частности, Калитвинцев закрутил мяч мимо штанги.

Реальную возможность забить Металлист 1925 упустил на 60-й минуте. Антюх получил заброс из глубины и из пределов штрафной не попал в ближний угол. Кривбасс же во второй половине выглядел неубедительно.

Новая вспышка активности пришлась на концовку поединка. Харьковчане упустили несколько возможностей. Тот же Антюх не смог переиграть Кемкина еще одним выстрелом в ближний, а Итодо покатил мяч в штангу.

В конце концов, команды завершили с нулями. Кривбасс остался пятым в турнирной таблице Премьер-лиги (27 очков). Тем временем Металлист 1925 поднялся на 6-е место (25 пунктов).

Статистика матча Металлист 1925 – Кривбасс 17-го тура чемпионата Украины

Металлист 1925 – Кривбасс – 0:0

Удары: 8 - 7

Удары в створ: 3 - 1

Угловые: 8 - 8

Фолы: 12 - 15

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!