iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Металлист 1925 расписал ничью с Кривбассом

Матч завершился без забитых мячей.
Сегодня, 17:25       Автор: Антон Федорцив
Металлист 1925 – Кривбасс / ФК Металлист 1925
Металлист 1925 – Кривбасс / ФК Металлист 1925

Долго команды не запрягали. Борьба на каждом клочке поля завязалась с первых минут. А вот опасных моментов было немного. Первый в середине тайма упустил криворожец Парако, пробив мимо ворот.

В составе хозяев наиболее активными до перерыва были Антюх, Мба и Калитвинцев. Впрочем, каждый раз подопечным Младена Бартуловича чего-то не хватало. В частности, Калитвинцев закрутил мяч мимо штанги.

Реальную возможность забить Металлист 1925 упустил на 60-й минуте. Антюх получил заброс из глубины и из пределов штрафной не попал в ближний угол. Кривбасс же во второй половине выглядел неубедительно.

Новая вспышка активности пришлась на концовку поединка. Харьковчане упустили несколько возможностей. Тот же Антюх не смог переиграть Кемкина еще одним выстрелом в ближний, а Итодо покатил мяч в штангу.

В конце концов, команды завершили с нулями. Кривбасс остался пятым в турнирной таблице Премьер-лиги (27 очков). Тем временем Металлист 1925 поднялся на 6-е место (25 пунктов).

Статистика матча Металлист 1925 – Кривбасс 17-го тура чемпионата Украины

Металлист 1925 – Кривбасс – 0:0

Удары: 8 - 7
Удары в створ: 3 - 1
Угловые: 8 - 8
Фолы: 12 - 15

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс Металлист 1925

Статьи по теме

ЛНЗ уверенно переиграл Эпицентр ЛНЗ уверенно переиграл Эпицентр
Календарь Динамо: "бело-синие" возобновили сезон победой над Рухом Календарь Динамо: "бело-синие" возобновили сезон победой над Рухом
УПЛ: Динамо победило Рух, Верес в волевом стиле одолел Полтаву УПЛ: Динамо победило Рух, Верес в волевом стиле одолел Полтаву
Бавария с дублем Кейна одолела дома Айнтрахт Бавария с дублем Кейна одолела дома Айнтрахт

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Рида после прорыва возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Рида после прорыва возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: сыграют матчи Реал Мадрид, Ливерпуль, Ман Сити
просмотров
Свитолина сразится с Пегулой за титул в Дубае
просмотров

Последние новости

Европа18:38
Бавария с дублем Кейна одолела дома Айнтрахт
Теннис18:30
Свитолина уступила Пегуле в финале "тысячника" в ОАЭ
Биатлон18:12
Действующая обладательница Большого хрустального глобуса завершила карьеру
Европа18:10
Ювентус дома проиграл Комо
Украина17:50
Суперлига: Соколы дожали Говерлу в овертайме, Старый Луцк переиграл Мавп
Украина17:25
Металлист 1925 расписал ничью с Кривбассом
Футзал17:20
Экстра-лига по футзалу: Атлетик переиграл Кардинал, ничья Авалона и Тайр Эксперт
Формула 116:54
Руководитель Формулы-1 объяснил желание добавить спринтов
Европа16:26
Атлетико нацелился на бомбардира из Лиги 1
Олимпийские игры15:58
Мишлон триумфовала в масс-старте Олимпийских игр
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK