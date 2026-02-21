Мишлон триумфовала в масс-старте Олимпийских игр

Французская биатлонистка Осеан Мишлон выиграла финальную гонку Олимпиады-2026. Первое в карьере индивидуальное олимпийское "золото" она взяла в масс-старте.

Победительница допустила по промаху на первом и последнем рубежах. После четвертой стрельбы Мишлон была только четвертой. Впрочем, она быстро прошла соотечественницу Жюлию Симон.

Далее француженка оставила позади шведскую биатлонистку Анну Магнуссон. А перед выходом на стадион Мишлон обошла сенсационную лидерку Терезу Воборникову из Чехии. Последняя вскоре пропустила и Симон.

Олимпийские игры. Антхольц, Италия

Женщины, масстарт

1. Осеан Мишлон (1+0+0+1) 37:18.1 минуты

2. Жюлия Симон (0+0+1+0) +6,6

3. Тереза ​​Воборникова (1+0+0+0) +7,4

