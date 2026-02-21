iSport.ua
США разгромили сборную Словакии в полуфинале Олимпиады

Американские хоккеисты стали финалистами турнира.
Сегодня, 00:58       Автор: Антон Федорцив
Сборная США / Getty Images
Сборная США / Getty Images

Сборная США одержала уверенную победу в полуфинале Олимпийских игр-2026. "Янки" разгромили Словакию.

Американская команда повела на старте первого раунда. Это Ларкин ворвался на чужую половину после передачи на ход и бросил со средней дистанции. Удвоил преимущество Томпсон, прошивший голкипера из левого круга вбрасывания.

Во второй 20-минутке США отличились трижды. Сначала Джек Хьюз воспользовался передачей Веренски. Впоследствии закрепил преимущество "янки" Айкел. А потом Джек Хьюз сыграл на добивании.

Словацким хоккеистам удалось размочить счет в третьем периоде усилиями Слафковски. Но за американцев шестую шайбу забросил Брэди Ткачук. Гол Регенды лишь немного подсластил горечь поражения европейцев.

Олимпийские игры. Милан, Италия
Хоккей, мужчины, 1/2 финала

США – Словакия – 6:2 (2:0, 3:0, 1:2)

1:0 - 5" Ларкин (Веренски, Томпсон)
2:0 - 20" Томпсон (Айкел, К. Хьюз)
3:0 - 33" Дж. Хьюз (Веренски)
4:0 - 33" Айкел (Б. Ткачук, М. Ткачук)
5:0 - 39" Дж. Хьюз (Веренски, Болди)
5:1 - 45" Слафковски (Ружичка, Фехервары)
6:1 - 51" Б. Ткачук (Трочек, Хэнифин)
6:2 - 54" Регенда (Келемен, Фехервары)

