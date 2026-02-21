iSport.ua
ЛНЗ уверенно переиграл Эпицентр

"Семенники" продолжили победную серию.
Сегодня, 15:05       Автор: Антон Федорцив
Эпицентр – ЛНЗ / УПЛ
Эпицентр – ЛНЗ / УПЛ

Начали соперники на встречных курсах. Впрочем, острых моментов было немного. Разве что Кузык пробил с лета в защитника после прострела Ассинора.

ЛНЗ открыл счет перед перерывом. Это Ассинор из пределов штрафной классно перебросил голкипера с острого угла. Подоляне могли сразу отыграться, но Паламарчук вытащил удар Запорожца из-под перекладины.

Удвоили преимущество черкащане на старте второго тайма. Не обошлось без ошибки защитника хозяев Коша. Твердохлиб с отскока вывел Ассинора на свидание с вратарем, а тот реализовал шанс.

"Семенники" упустили еще несколько возможностей. Впрочем, Пасичу и Кравчуку (дважды) не хватило точности. За подолян же не забили Сифуэнтес (сэйв) и Миронюк (перекладина).

Благодаря победе ЛНЗ сохранил лидерство в Премьер-лиге. В активе команды Виталия Пономарева 38 очков. Тем временем Эпицентр пока остается на 14-й строчке (14 пунктов).

Статистика матча Эпицентр – ЛНЗ 17-го тура чемпионата Украины

Эпицентр – ЛНЗ – 0:2
Голы: Ассинор, 41, 50

Удары: 7 - 17
Удары в створ: 4 - 8
Угловые: 2 - 6
Фолы: 6 - 11

