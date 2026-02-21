iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Рома и Боруссия Д присоединились к гонке за экс-напарником Забарного

На защитника вырос спрос.
Сегодня, 13:55       Автор: Антон Федорцив
Маркос Сенеси / Getty Images
Маркос Сенеси / Getty Images

Центрбек английского Борнмута Маркос Сенеси получил новые варианты продолжения карьеры. Итальянская Рома и дортмундская Боруссия пополнили список претендентов на аргентинца, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Защитник летом станет свободным агентом. Сенеси получил право заранее подписать контракт с новым клубом. Ранее интерес к нему проявили испанские гранды (Атлетико, Барселона) и туринский Ювентус.

В нынешнем сезоне Сенеси провел 27 матчей во всех турнирах, в которых отдал 4 результативных передачи. Защитник ранее защищал цвета роттердамского Фейеноорда и аргентинского Сан-Лоренсо.

Тем временем лондонский Челси готов продать форварда Лиама Делапа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома борнмут Боруссия Дортмунд Маркос Сенеси

Статьи по теме

Боруссия Д оформила второй трансфер на лето Боруссия Д оформила второй трансфер на лето
Барселона нашла замену Кунде в Бундеслиге Барселона нашла замену Кунде в Бундеслиге
Наполи разошелся миром с Ромой Наполи разошелся миром с Ромой
Эвертон с Миколенко уступил Борнмуту Эвертон с Миколенко уступил Борнмуту

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Рида после прорыва возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Рида после прорыва возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: сыграют матчи Реал Мадрид, Ливерпуль, Ман Сити
просмотров
Свитолина сразится с Пегулой за титул в Дубае
просмотров

Последние новости

Украина15:05
ЛНЗ уверенно переиграл Эпицентр
Европа14:52
Бывшая звезда МЮ назвала идеальную пару полузащитников для "красных дьяволов"
Олимпийские игры14:42
Клебо выиграл лыжный марафон Олимпиады-2026
НБА14:28
Леброн делит рекорд Мэджика Джонсона
Теннис14:20
Свитолина сразится с Пегулой за титул в Дубае
Формула 114:02
Леклер оценил подготовку к открытию сезона
Европа13:55
Рома и Боруссия Д присоединились к гонке за экс-напарником Забарного
Украина13:45
Шандрук провёл юбилейный матч, Полтава обновила антирекорд
Европа13:27
Челси готов продать купленного в прошлом году форварда
Бокс13:11
Флойд Мейвезер объявил о возвращении на ринг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK