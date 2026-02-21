Рома и Боруссия Д присоединились к гонке за экс-напарником Забарного

Центрбек английского Борнмута Маркос Сенеси получил новые варианты продолжения карьеры. Итальянская Рома и дортмундская Боруссия пополнили список претендентов на аргентинца, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Защитник летом станет свободным агентом. Сенеси получил право заранее подписать контракт с новым клубом. Ранее интерес к нему проявили испанские гранды (Атлетико, Барселона) и туринский Ювентус.

В нынешнем сезоне Сенеси провел 27 матчей во всех турнирах, в которых отдал 4 результативных передачи. Защитник ранее защищал цвета роттердамского Фейеноорда и аргентинского Сан-Лоренсо.

Тем временем лондонский Челси готов продать форварда Лиама Делапа.

