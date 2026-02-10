Эвертон с Миколенко уступил Борнмуту

Ливерпульский Эвертон потерпел домашнее поражение от Борнмута. Виталий Миколенко вышел в старте мерсисайдцев и отыграл 90 минут. За отведенное время украинский защитник выиграл 6 из девяти единоборств и выполнил 32 передачи с точностью 88 %.

Неплохое выступление Миколенко не спасло "ирисок". Хотя именно Эвертон открыл счет под занавес первой половины. Это Ндиайе реализовал одиннадцатиметровый после фола Райана.

Но именно бразилец запустил камбэк "вишен" во втором тайме. На 61-й минуте Райан забил головой после навеса Трюффера. А еще три минуты спустя Адли отличился со второго этажа после стандарта.

Вскоре команда Дэвида Мойеса оказалась в меньшинстве после удаления О'Брайена, поэтому уже не отыгралась. Эвертон позволил Борнмуту догнать себя в турнирной таблице. Обе команды имеют в активе по 37 очков и идут в первой десятке Премьер-лиги.

Статистика матча Эвертон – Борнмут 26-го тура чемпионата Англии

Эвертон – Борнмут – 1:2

Голы: Ндиайе, 42 (пенальти) – Райан, 61, Адли, 64

Ожидаемые голы (xG): 2.91 - 1.33

Владение мячом: 53 % - 47 %

Удары: 16 - 11

Удары в створ: 6 - 4

Угловые: 7 - 2

Фолы: 14 - 15

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!