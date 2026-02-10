iSport.ua
Таубиц выиграла соревнования женщин в санном спорте

Две украинки дошли до финального заезда.
Вчера, 20:35
Юлия Таубиц / Getty Images
Юлия Таубиц / Getty Images

Немецкая саночница Юлия Таубиц стала олимпийской чемпионкой. Она триумфовала в женских соревнованиях одноместных саней.

Финальное время победительницы – 3:30,625 минуты. Таубиц опередила латышку Элину Боту на 0,916 секунды. Третьей стала американская саночница Эшли Фаркарсон.

В топ-двадцатку попали две украинки. Юлианна Туницкая финишировала на 18-й строчке с отставанием 4,198 секунды. Ее соотечественница Елена Смага замкнула протокол финала (+5,063 секунды).

Олимпийские игры. Кортина-д'Ампеццо, Италия
Одноместные сани, женщины

1. Юлия Таубиц 3.30,625 минуты
2. Элина Бота +0,916
3. Эшли Фаркарсон + 0,957
...

18. Юлианна Туницкая +4,198
20. Елена Смага +5,063

