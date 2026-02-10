Будущее Карвахаля в Реале под вопросом

Для Дани Карвахаля этот сезон в Реале может стать последним, сообщает Mundo Deportivo.

По имеющейся информации, 34-летний испанец уже восстановился от травмы колена, однако новый тренер мадридской команды не спешит выпускать игрока.

Отмечается, что Арбелоа сейчас делает акцент на Вальверде, Тренте или игроке академии Давиде Хименесе, но не на ветеране команды.

У испанца заканчивается контракт с Реалом летом 2026 года, и речь о продлении от руководства клуба не идет. Как подмечает источник, игрок считает, что его время в "сливочной" команде подходит к концу, и он сменит прописку ближайшим летом.

К слову, звездный вингер Ливерпуля начал переговоры с грандом Саудовской Аравии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!