Салах начал переговоры с грандом Саудовской Аравии

Лидер английского Ливерпуля Мохамед Салах готов сменить прописку. Аравийский Аль-Иттихад ведет переговоры с агентом нападающим, сообщает Foot Mercato.

Египтянин мог оказаться на Ближнем Востоке еще в прошлом году. Впрочем, тогда Салах не проявил энтузиазма к предложению и продлил контракт с мерсисайдцами. Соглашение действует до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Салах провел 25 поединков во всех турнирах, в которых оформил 6 голов и 6 ассистов. В начале декабря нападавший попал в немилость руководства Ливерпуля. Он даже оказался вне заявки из-за публичной критики клуба.

К слову, француз Карим Бензема оформил хет-трик после перехода из Аль-Иттихада.

