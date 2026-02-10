iSport.ua
Салах начал переговоры с грандом Саудовской Аравии

Египтянин открыт для переезда на Ближний Восток.
Сегодня, 17:49
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Лидер английского Ливерпуля Мохамед Салах готов сменить прописку. Аравийский Аль-Иттихад ведет переговоры с агентом нападающим, сообщает Foot Mercato.

Египтянин мог оказаться на Ближнем Востоке еще в прошлом году. Впрочем, тогда Салах не проявил энтузиазма к предложению и продлил контракт с мерсисайдцами. Соглашение действует до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Салах провел 25 поединков во всех турнирах, в которых оформил 6 голов и 6 ассистов. В начале декабря нападавший попал в немилость руководства Ливерпуля. Он даже оказался вне заявки из-за публичной критики клуба.

К слову, француз Карим Бензема оформил хет-трик после перехода из Аль-Иттихада.

