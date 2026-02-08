Манчестер Сити вырвал победу над Ливерпулем

В воскресенье, 8 января, в центральном матче 25-го тура АПЛ встречались Ливерпуль и Манчестер Сити.

Сразу же Холанд упустил возможность забить гол, и более хозяева не планировали давать ему шанс. В итоге Сити устроил длительную осаду штрафной соперника, но так и не смог отличиться.

Со стартом второго тайма ситуация кардинально изменилась. Мерсисайдцы решили, что достаточно отзащищались и ринулись в атаку, но свои шансы упустил и Экитике.

В раскрывшейся игре снова стали появляться моменты и у "горожан", однако Алиссон уверенно играл на ленточке, отражая все удары. Счет открыл все же Ливерпуль после пушечного удара Собослаи со штрафного.

Но уже через 10 минут на гол ответил Бернарду Силва, сравняв счет. А победу команде Гвардиола принес Алиссон, который все же допустил ошибку в компенсированное время, привезя пенальти в свои ворота. Гол Холанда с 11-ти метров принес Манчестер Сити победу.

После этого гол в ворота Алиссона забил еще и Шерки, отправив мяч в девятку из-за пределов штрафной, но арбитр отменил взятие ворот.

Ливерпуль - Манчестер Сити 1:2

Голы: Собослаи, 74 - Силва, 84, Холанд (пенальти), 90+3

