iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити вырвал победу над Ливерпулем

Команды выдали сумасшедушю концовку.
Вчера, 20:35       Автор: Андрей Безуглый
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

В воскресенье, 8 января, в центральном матче 25-го тура АПЛ встречались Ливерпуль и Манчестер Сити.

Сразу же Холанд упустил возможность забить гол, и более хозяева не планировали давать ему шанс. В итоге Сити устроил длительную осаду штрафной соперника, но так и не смог отличиться.

Со стартом второго тайма ситуация кардинально изменилась. Мерсисайдцы решили, что достаточно отзащищались и ринулись в атаку, но свои шансы упустил и Экитике.

В раскрывшейся игре снова стали появляться моменты и у "горожан", однако Алиссон уверенно играл на ленточке, отражая все удары. Счет открыл все же Ливерпуль после пушечного удара Собослаи со штрафного.

Но уже через 10 минут на гол ответил Бернарду Силва, сравняв счет. А победу команде Гвардиола принес Алиссон, который все же допустил ошибку в компенсированное время, привезя пенальти в свои ворота. Гол Холанда с 11-ти метров принес Манчестер Сити победу.

После этого гол в ворота Алиссона забил еще и Шерки, отправив мяч в девятку из-за пределов штрафной, но арбитр отменил взятие ворот.

Ливерпуль - Манчестер Сити 1:2
Голы: Собослаи, 74 - Силва, 84, Холанд (пенальти), 90+3

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Манчестер Сити

Статьи по теме

Манчестер Сити второй раз в истории дважды обыграл Ливерпуль за сезон Манчестер Сити второй раз в истории дважды обыграл Ливерпуль за сезон
Ливерпуль и Реал рассматривают обмен полузащитниками Ливерпуль и Реал рассматривают обмен полузащитниками
Ливерпуль подыскал замену Конате на случай его перехода в Реал Ливерпуль подыскал замену Конате на случай его перехода в Реал
Реал не без труда обыграл Валенсию Реал не без труда обыграл Валенсию

Видео

Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа
Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Франция выиграла смешанную эстафету на Олимпийских играх-2026, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу
просмотров
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
просмотров
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:54
Европа23:54
Реал не без труда обыграл Валенсию
Европа23:45
ПСЖ без Забарного разгромил Марсель
Олимпийские игры23:12
Украинские саночники установили новый национальный рекорд на Олимпиаде
Киберспорт22:58
Vitality обыграли обидчиков NaVi и выиграли IEM Krakow
Европа22:10
Манчестер Сити второй раз в истории дважды обыграл Ливерпуль за сезон
Легкая атлетика21:37
Магучих и Левченко разыграли медали в украинской дуэи в Карлсруэ
Европа21:09
Интер укрепил лидерство разгромной победой над Сассуоло
Европа20:54
Бавария легко разгромила третью команду чемпионата
Европа20:35
Манчестер Сити вырвал победу над Ливерпулем
Европа20:04
Манчестер Юнайтед включил в шорт-лист еще одного дорогого хавбека
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK