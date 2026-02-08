Интер укрепил лидерство разгромной победой над Сассуоло

В воскресенье, 8 февраля, Интер оправился в гости к Сассуоло.

11 минут хватило "нерадзурри", чтобы открыть счет. Биссек замкнул подачу с углового, начав разгром соперника.

На второй гол снова ассистировал Димарко, но уже не с углового, а с игры, а автором гола стал Маркс Тюрам. До конца тайма Сассуоло отыграл один гол, но арбитр не засчитал взятие ворот.

Со стартом второго тайма Интер еще дважды отличился в воротах соперника, а Димарко оформил хет-трик из ассистов. Точку в разгроме поставил Луис Энрике, забив пятый матч в самом конце матча.

Сассуоло - Интер 0:5

Голы: Бисек, 11, Тюрам, 28, Мартинес, 50, Аканджи, 54, Энрике, 89

