Ливерпуль принял решение касательно Кёртиса Джонса

Интер хочет арендовать хавбека.
Сегодня, 10:30       Автор: Валентина Чорноштан
Кертис Джонс / Getty Images
Кертис Джонс / Getty Images

Интер может подписать полузащитника Ливерпуля Кертиса Джонса.

"Нерадзурри" рассматривают аренду англичанина, если Давиде Фраттези примет решение уйти из Интера.

Отмечается, что змеи уже ведут переговоры с Ливерпулем об аренде Кертиса Джонса с правом выкупа на сумму 40 млн евро. 

В этом сезоне 25-летний полузащитник сыграл 20 матчей в АПЛ, в которых отметился одной результативной передачей.

К слову,голкипер Сити близок к уходу из команды.

