Ливерпуль принял решение касательно Кёртиса Джонса
Интер может подписать полузащитника Ливерпуля Кертиса Джонса.
"Нерадзурри" рассматривают аренду англичанина, если Давиде Фраттези примет решение уйти из Интера.
Отмечается, что змеи уже ведут переговоры с Ливерпулем об аренде Кертиса Джонса с правом выкупа на сумму 40 млн евро.
🚨⚫️🔵 Inter are in direct club to club talks with Liverpool for Curtis Jones on loan deal with buy option clause.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2026
Negotiations ongoing but linked to Davide Frattesi exit with #NFFC waiting for an answer.
Inter and Liverpool, discussing today. pic.twitter.com/hfx3EJLeVy
В этом сезоне 25-летний полузащитник сыграл 20 матчей в АПЛ, в которых отметился одной результативной передачей.
