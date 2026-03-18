Йоханнес Клэбо выступит на Кубке мира в США

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо в спринте в Драммене получил сотрясение мозга, однако готов представить свою страну в США.

Одиннадцатикратный олимпийский чемпион заявил, что у него не было полноценной подготовки, и из-за смены часовых поясов у него не будет много времени на адаптацию.

"После падения в спринте в Драммене и нескольких спокойных дней дома Йоханнес постепенно возобновил тренировки и привычную активность. Организм отреагировал хорошо, симптомов после падения не прибавилось. После наблюдений и обследований мы пришли к выводу, что он готов к участию в этапе Кубка мира", - также врач высказался о восстановлении Клебо.

Напомним, что этап пройдет с 20 по 22 марта в американском Лейк-Плэсиде.

К слову, Украина впервые за 20 лет теряет пятую квоту в женском биатлоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!