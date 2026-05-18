Плей-офф НБА: Детройт уступил Кливленду
В ночь на понедельник, 18 мая, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого был сыгран один матч второго раунда плей-офф.
Результаты матчей плей-офф НБА за 17 мая
Детройт – Кливленд – 94:125 (22:31, 25:33, 26:35, 21:26)
Счет в серии – 3-4
Детройт: Дженкинс (17), Каннингем (13), Дюрен (7 + 9 подборов), Харрис (5), Томпсон (5 + 7 подборов) – стартовый состав; Д. Робинсон (13), Леверт (11), Сассер (9), Рид (4), Смит (4), Стюарт (3), Холланд (3), Ланир (0).
Кливленд: Митчелл (26 + 7 подборов + 8 передач), Аллен (23 + 7 подборов), Э. Мобли (21 + 12 подборов + 6 передач), Харден (9 + 6 передач), Струс (9) – стартовый состав; Меррилл (23), Вейд (5), Эллис (3), Шредер (2), Портер (2), Томлин (2), Тайсон (0), Брайант (0).
