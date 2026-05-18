Худший против Сандерленду. Как оценили Миколенко?

Накануне прошел матч в 37-м туре АПЛ, в котором Эвертон не сумел навязать свою борьбу Сандерленду.

Защитник "ирисок" и сборной Украины Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут за ливерпульскую команду.

Украинский легионер сделал 61 касание мяча, 33 точных паса из 36 (92%), 3 неточных навеса, 2 точные длинные передачи из 4, 5 выносов, 2 выигранных единоборства из 5 и 15 потерь мяча.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore сошлись в оценке Миколенко, они поставили ему 6,1 балла, добавим, что это третий самый низкий балл среди игроков стартового состава Эвертона.

Также в 37-м туре АПЛ Брентфорд с Ярмолюком на своем поле принимал Кристал Пэлас.

