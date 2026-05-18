Приезжал вместе с ним в Киев, а теперь готовится снова выйти на ринг против Усика

Хирн оценил шансы на третий бой его клиента с украинским чемпионом.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, встретится ли британец с Усиком на ринге в третий раз.

Напомним, что Александр Усик и Энтони Джошуа провели два боксёрских поединка в тяжёлом весе. В обоих боях победу одержал Александр. Первый бой прошёл в 2021 году, тогда украинский чемпион победил единогласным решением судей, забрав все чемпионские пояса британца. Второй бой носил характер реванша, и снова победил Усик раздельным решением судей.

Не думаю… Впрочем, в боксе ещё не такое бывало… Уверен, что какая-то часть Джошуа всегда будет мечтать о трилогии. То же самое и у Тайсона Фьюри, который также дважды проиграл Усику. Оно и понятно. Дух соперничества. Они всегда будут хотеть закрыть свои поражения.

Добавим, что на данный момент именно команда Усика в Валенсии готовит Джошуа к следующим боям, а именно к поединку с албанским боксёром Кристианом Пренгой.

