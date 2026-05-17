"Возможно, ему нужны деньги": Экс-промоутер Ломаченко отреагировал на его вероятное возвращение

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank и бывший промоутер экс-чемпиона мира Василия Ломаченко, прокомментировал его возможное возобновление карьеры после того, как только у него истек контракт с организацией.

Функционер отметил, что, вероятно, боксер решил вернуться из финансовых побуждений или из-за войны в Украине.

Читай также: Ломаченко возвращается в бокс

"Я не знаю, какая у него финансовая ситуация. Он заработал много денег с нами, но он живет в Украине, а там сейчас много проблем. Возможно, ему нужны деньги. Или, может быть, он просто стремится вырваться из дома.

Но Лома олицетворяет все лучшее, что может предложить бокс. Так что я желаю ему всего наилучшего, потому что он был для нас великим бойцом и действительно воплощает все самое лучшее в боксе.

Не знаю, потерял ли Ломаченко что-то за эти два года на пенсии. Так что с моей стороны было бы неправильно строить гипотезы о том, как он будет выглядеть против всех этих молодых ребят. Нам придется просто подождать и посмотреть", - сказал Арум в комментарии FightHype.

Ранее менеджер Ломаченко назвал дату возвращения в ринг его клиента.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!