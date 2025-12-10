Усик - четвертый: The Ring опубликовал рейтинг P4P в 21 веке
Возглавил список лучших боксеров Флойд Мейвезер.
Авторитетное издание The Ring представило рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории в 21 веке.
Действующий обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик занял в списке четвертое место.
Читай также: Альварес выбыл из рейтинга P4P от The Ring, Усик - второй
Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко оказался восьмым.
На вершине рейтинга расположился экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер.
Рейтинг P4P в 21 веке от The Ring:
- Флойд Мейвезер
- Мэнни Пакьяо
- Теренс Кроуфорд
- Александр Усик
- Наоя Иноуэ
- Роман Гонсалес
- Бернард Хопкинс
- Василий Ломаченко
- Андре Уорд
- Сауль Альварес
Ранее сообщалось, что WBC позволил Усику провести добровольную защиту титула.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!