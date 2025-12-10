iSport.ua
Усик - четвертый: The Ring опубликовал рейтинг P4P в 21 веке

Возглавил список лучших боксеров Флойд Мейвезер.
Вчера, 22:30       Автор: Игорь Мищук
Авторитетное издание The Ring представило рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории в 21 веке.

Действующий обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик занял в списке четвертое место.

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко оказался восьмым.

На вершине рейтинга расположился экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер.

Рейтинг P4P в 21 веке от The Ring:

  1. Флойд Мейвезер
  2. Мэнни Пакьяо
  3. Теренс Кроуфорд
  4. Александр Усик
  5. Наоя Иноуэ
  6. Роман Гонсалес
  7. Бернард Хопкинс
  8. Василий Ломаченко
  9. Андре Уорд
  10. Сауль Альварес

Ранее сообщалось, что WBC позволил Усику провести добровольную защиту титула.

