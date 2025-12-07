iSport.ua
Усик - о бое Кроуфорда с Канело: "Для меня это был бой с равными шансами"

О рейтингах P4P.
Сегодня, 11:22       Автор: Валентина Чорноштан
Теренс Кроуфорд / Getty Images
Теренс Кроуфорд / Getty Images

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBC, IBF и IBO Александр Усик поделился своими мыслями об обладателе титулов WBA, WBO и IBF во втором среднем весе Теренсе Кроуфорде.

"Я считаю, что Кроуфорд сегодня номер один в P4P. Это моё мнение", — заявил украинский боксер.

Также Усик прокомментировал бой Теренсе с Канело:

"Меня это не удивило, я уже говорил, что для меня это был бой с равными шансами. Но мой прогноз был — победа Кроуфорда", — приводят слова Усика ALL THE SMOKE Boxing.

Напомним, что Кроуфорда лишили титула WBC во втором среднем весе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Теренс Кроуфорд

