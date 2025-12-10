Черноморец получил трансферный бан от ФИФА
Черноморец получил запрет на осуществление трансферной деятельности от ФИФА.
Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола.
Читай также: Ракицкий голом со штрафного вырвал ничью для Черноморца
Трансферный бан вступил в силу в среду, 10 декабря, а одесскому клубу запретили регистрировать новых игроков на протяжении трех окон.
В декабре прошлого года уже сообщалось о трансферном бане для Черноморца из-за задолженности по зарплате перед бывшим игроком Лукой Гучеком. Также подобные жалобы были со стороны Зиги Бадибанги, Ореста Кузика и Самсона Иеде.
Напомним, что на данный момент Черноморец занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 38 очков в 18 сыгранных матчах. От лидирующей Буковины одесская команда отстает на десять баллов, а от Левого Берега - на один.
Ранее сообщалось, что команды Первой лиги или УПЛ могут подписать защитника Динамо.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!