Черноморец получил трансферный бан от ФИФА

Одесский клуб не сможет регистрировать игроков на протяжении трех окон.

Черноморец получил запрет на осуществление трансферной деятельности от ФИФА.

Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола.

Трансферный бан вступил в силу в среду, 10 декабря, а одесскому клубу запретили регистрировать новых игроков на протяжении трех окон.

В декабре прошлого года уже сообщалось о трансферном бане для Черноморца из-за задолженности по зарплате перед бывшим игроком Лукой Гучеком. Также подобные жалобы были со стороны Зиги Бадибанги, Ореста Кузика и Самсона Иеде.

Напомним, что на данный момент Черноморец занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 38 очков в 18 сыгранных матчах. От лидирующей Буковины одесская команда отстает на десять баллов, а от Левого Берега - на один.

