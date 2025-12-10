iSport.ua
Черноморец получил трансферный бан от ФИФА

Одесский клуб не сможет регистрировать игроков на протяжении трех окон.
Вчера, 21:44       Автор: Игорь Мищук
Черноморец получил запрет на осуществление трансферной деятельности от ФИФА.

Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола.

Трансферный бан вступил в силу в среду, 10 декабря, а одесскому клубу запретили регистрировать новых игроков на протяжении трех окон.

В декабре прошлого года уже сообщалось о трансферном бане для Черноморца из-за задолженности по зарплате перед бывшим игроком Лукой Гучеком. Также подобные жалобы были со стороны Зиги Бадибанги, Ореста Кузика и Самсона Иеде.

Напомним, что на данный момент Черноморец занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 38 очков в 18 сыгранных матчах. От лидирующей Буковины одесская команда отстает на десять баллов, а от Левого Берега - на один.

