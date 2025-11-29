iSport.ua
Сын легендарного бразильского форварда покинул украинский клуб

ЮКСА прекратила сотрудничество с Ромариньо.
Сегодня, 00:33       Автор: Игорь Мищук
Ромариньо / ЮКСА
Вингер Ромариньо, сын легендарного бразильского нападающего Ромарио, покинул состав представителя Первой лиги Украины ЮКСА.

Украинский клуб и 32-летний футболист прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Читай также: Вице-чемпион Украины неожиданно попрощался с легионером

"Хотим отметить, что сетью начала распространяться информация о якобы нарушении дисциплины в клубе и плохом влиянии на коллектив со стороны игрока, однако мы решительно отрицаем все эти домыслы медиа и благодарим Ромариньо за то, что он был частью истории "крестоносцев"!

Спасибо тебе за время проведенный в клубе и опыт, который ты передал нашей молодежи", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ромариньо присоединился к ЮКСА в апреле, а его контракт был рассчитан до 31 декабря 2025 года.

В украинской Первой лиге бразилец провел 17 матчей без результативных действий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Первая лига Ромарио ЮКСА Ромариньо

