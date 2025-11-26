iSport.ua
Вице-чемпион Украины неожиданно попрощался с легионером

Иностранец уехал еще до зимней паузы.
Вчера, 18:13       Автор: Антон Федорцив
Тео Ндика / ФК Александрия
Тео Ндика / ФК Александрия

Александрия объявила об изменениях в заявке команды на УПЛ. Защитник Тео Ндика покинул ряды "желто-черных", сообщает официальный сайт клуба.

Француз присоединился к команде всего 9 месяцев назад. Пути Александрии и Ндика разошлись по обоюдному согласию. Контракт защитника был рассчитан до лета следующего года.

В нынешнем сезоне Ндика провел 11 матчей во всех турнирах без результативных действий. В последний раз он надел футболку Александрии в 11-м туре Премьер-лиги. После международной паузы француз не попал даже на скамейку запасных.

К слову, ковалевский Колос забрал обе награды тура УПЛ.

