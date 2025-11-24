iSport.ua
Заря - Александрия 2:2: обзор матча и результат игры 24.11.2025

Соперники устроили голевой размен во втором тайме, не определив победителя.
Вчера, 20:02       Автор: Игорь Мищук
Заря и Александрия сыграли вничью / ФК Зоря

В понедельник, 24 ноября, Заря принимала в Киеве Александрию в заключительном матче 13-го тура украинской Премьер-лиги.

Команды не смогли определить победителя в противостоянии, завершив поединок результативной ничьей 2:2.

Читай также: Рух в результативном матче обыграл Кудривку

Все голы соперники оставили на вторую часть матча, проведя первую половину встречи без результативных действий.

В начале второго тайма гол Зари был отменен из-за офсайда, однако на 61-й минуте Андрии Яничу удалось затолкать мяч в сетку после подачи с углового. Изначально взятие ворот было не засчитано, но после консультации с VAR было установлено, что мяч все же пересек линию. Гости смогли отыграться на 71-й минуте, когда Брайан Кастильо головой замкнул подачу в штрафную.

Вскоре команда Виктора Скрипника снова вышла вперед усилиями Жуниньо, который занес мяч в пустые ворота после прострела от Петара Мичина. Тем не менее преимущество луганцев продержалось четыре минуты - Хуссейн Туати счет сравнял, пробив под правую стойку из пределов штрафной.

Заря, набрав 20 очков, занимает на данный момент шестое место в турнирной таблице УПЛ. Александрия с десятью баллами идет на 14-й позиции.

Статистика матча Заря - Александрия 13-го тура чемпионата Украины

Заря - Александрия 2:2

Голы: Янич, 61, Жуниньо, 77 - Кастильо, 71, Хуссейн, 81

Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 14 - 6
Удары в створ: 9 - 3
Угловые: 9 - 2
Фолы: 7 - 7

Заря: Сапутин - Жуниньо, Джордан (Мичин, 68), Янич, Вантух - Андушич, Кушниренко, Башич - Слесар (Саленко, 80), Будкивский, Попара.

Александрия: Долгий - Скорко, Боль, Артур, Ухань - Мишнев (Ващенко, 80), Фернандо, Булеца (Шостак, 67) - Жота (Хуссейн, 80), Кулаков (Кастильо, 67), Цара (Базаев, 90).

Предупреждение: Башич.

