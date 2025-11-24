Заря - Александрия 2:2: обзор матча и результат игры 24.11.2025
В понедельник, 24 ноября, Заря принимала в Киеве Александрию в заключительном матче 13-го тура украинской Премьер-лиги.
Команды не смогли определить победителя в противостоянии, завершив поединок результативной ничьей 2:2.
Все голы соперники оставили на вторую часть матча, проведя первую половину встречи без результативных действий.
В начале второго тайма гол Зари был отменен из-за офсайда, однако на 61-й минуте Андрии Яничу удалось затолкать мяч в сетку после подачи с углового. Изначально взятие ворот было не засчитано, но после консультации с VAR было установлено, что мяч все же пересек линию. Гости смогли отыграться на 71-й минуте, когда Брайан Кастильо головой замкнул подачу в штрафную.
Вскоре команда Виктора Скрипника снова вышла вперед усилиями Жуниньо, который занес мяч в пустые ворота после прострела от Петара Мичина. Тем не менее преимущество луганцев продержалось четыре минуты - Хуссейн Туати счет сравнял, пробив под правую стойку из пределов штрафной.
Заря, набрав 20 очков, занимает на данный момент шестое место в турнирной таблице УПЛ. Александрия с десятью баллами идет на 14-й позиции.
Статистика матча Заря - Александрия 13-го тура чемпионата Украины
Заря - Александрия 2:2
Голы: Янич, 61, Жуниньо, 77 - Кастильо, 71, Хуссейн, 81
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 14 - 6
Удары в створ: 9 - 3
Угловые: 9 - 2
Фолы: 7 - 7
Заря: Сапутин - Жуниньо, Джордан (Мичин, 68), Янич, Вантух - Андушич, Кушниренко, Башич - Слесар (Саленко, 80), Будкивский, Попара.
Александрия: Долгий - Скорко, Боль, Артур, Ухань - Мишнев (Ващенко, 80), Фернандо, Булеца (Шостак, 67) - Жота (Хуссейн, 80), Кулаков (Кастильо, 67), Цара (Базаев, 90).
Предупреждение: Башич.
