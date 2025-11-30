Рух обыграл Александрию в матче андердогов
В воскресенье, 30 ноября, в 14-м туре УПЛ состоялась битва аутсайдеров между Александрией и Рухом.
Гости начали активней, создали пару моментов и сумели открыть счет на 22-й минуте матча. Роман сместился к центру и сильным ударом в ближний угол забил гол.
Александрия попробовала ответить, но не сумела реализовать свои моменты.
Со стартом второй половины игры Рух снова бросил все силы ради быстрого гола, но также подвела реализация. А уже последнии полчаса команды провели практически без моментов, и Рух увез важнейшие для себя три очка.
Александрия - Рух 0:1
Гол: Роман, 22
Александрия: Долгий – Ухань, Артур (Беиратче, 59), Боль, Скорко (Кулаков, 72) – Мишнев (Ващенко, 85), Фернандо (Шостак, 72), Булеца (Туати, 59) – Жота, Кастильо, Цара.
Рух: Герета – Холод, Копина (Пидгурский, 68), Слюбик – Лях, Притула (Китела, 88) , Эдсон, Роман – Рейляну (Сапуга, 55), Фаал (Слюсар, 88), Квасница (Рунич,68).
