Рух обыграл Александрию в матче андердогов

Львовский клуб покинул зону вылета.
Сегодня, 14:58       Автор: Андрей Безуглый
Александрия - Рух / fco.com.ua

В воскресенье, 30 ноября, в 14-м туре УПЛ состоялась битва аутсайдеров между Александрией и Рухом.

Гости начали активней, создали пару моментов и сумели открыть счет на 22-й минуте матча. Роман сместился к центру и сильным ударом в ближний угол забил гол.

Александрия попробовала ответить, но не сумела реализовать свои моменты.

Со стартом второй половины игры Рух снова бросил все силы ради быстрого гола, но также подвела реализация. А уже последнии полчаса команды провели практически без моментов, и Рух увез важнейшие для себя три очка.

Александрия - Рух 0:1
Гол: Роман, 22

Александрия: Долгий – Ухань, Артур (Беиратче, 59), Боль, Скорко (Кулаков, 72) – Мишнев (Ващенко, 85), Фернандо (Шостак, 72), Булеца (Туати, 59) – Жота, Кастильо, Цара.

Рух: Герета – Холод, Копина (Пидгурский, 68), Слюбик – Лях, Притула (Китела, 88) , Эдсон, Роман – Рейляну (Сапуга, 55), Фаал (Слюсар, 88), Квасница (Рунич,68).

