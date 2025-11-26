iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Палачи Динамо получили оба приза тура УПЛ

Обидчики столичного гранда забрали награды.
Вчера, 17:30       Автор: Антон Федорцив
Юрий Климчук / ФК Колос
Юрий Климчук / ФК Колос

Украинская Премьер-лига объявила лучших игроков и тренеров 13-го тура. Звания получили представители ковалевского Колоса, сообщает официальный сайт УПЛ.

Нападающий "хлеборобов" Юрий Климчук стал лучшим футболистом тура. Он оформил победный дубль в противостоянии с киевским Динамо (2:1). Теперь форвард вышел в лидеры списка бомбардиров (7 мячей).

Тем временем наставник Колоса Руслан Костышин – тренер отчетного тура. Его подопечные продлили серию без поражений до четырех матчей. Теперь "хлеборобы" вышли на 4-е место в Премьер-лиге.

В команду лучших 13-го тура попали исполнители шести других клубов. Символическая сборная (схема 4-3-3): Пахолюк – Тобиас, Козик, Бондарь, Лях – Шарай, Калюжный, Задерака – Антюх, Климчук, Обах.

К слову, донецкий Шахтер заключил новый контракт с полузащитником Олегом Очеретько.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Руслан Костышин Колос Юрий Климчук

Статьи по теме

Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Климчук и Обах вышли в лидеры Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Климчук и Обах вышли в лидеры
Таблица УПЛ: Шахтер продолжает лидировать, Динамо - седьмое Таблица УПЛ: Шахтер продолжает лидировать, Динамо - седьмое
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Рома против бывшего клуба Довбика, Динамо и Шахтер в Лиге конференций
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

Украина18:55
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций
ММА18:50
Амосов получил соперника на дебют в UFC
Европа18:28
"Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала
Другие18:05
Бондарев получил команду на новый сезон итальянской Формулы-4
Лига Чемпионов17:50
Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов
Европа17:29
Руководство Ливерпуля определилось с судьбой Слота
Киберспорт17:20
NaVi уступили Xtreme Gaming и сыграют с Falcons на BLAST Slam V
Теннис17:00
Соболева победила Понше и продолжает борьбу в Трнаве
Европа16:40
ПСВ повторил достижения Реала на Энфилде в еврокубках
Формула 116:21
Пиастри объяснил, почему не поможет Норрису в чемпионской гонке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK