Палачи Динамо получили оба приза тура УПЛ

Украинская Премьер-лига объявила лучших игроков и тренеров 13-го тура. Звания получили представители ковалевского Колоса, сообщает официальный сайт УПЛ.

Нападающий "хлеборобов" Юрий Климчук стал лучшим футболистом тура. Он оформил победный дубль в противостоянии с киевским Динамо (2:1). Теперь форвард вышел в лидеры списка бомбардиров (7 мячей).

Тем временем наставник Колоса Руслан Костышин – тренер отчетного тура. Его подопечные продлили серию без поражений до четырех матчей. Теперь "хлеборобы" вышли на 4-е место в Премьер-лиге.

В команду лучших 13-го тура попали исполнители шести других клубов. Символическая сборная (схема 4-3-3): Пахолюк – Тобиас, Козик, Бондарь, Лях – Шарай, Калюжный, Задерака – Антюх, Климчук, Обах.

К слову, донецкий Шахтер заключил новый контракт с полузащитником Олегом Очеретько.

