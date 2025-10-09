Ракицкий ударил головой соперника в матче Первой лиги и был удален
Защитник Черноморца Ярослав Ракицкий заработал удаление в домашнем матче десятого тура Первой лиги против Виктории.
Лидер второго украинского дивизиона потерял очки в этом противостоянии, завершив поединок с сумской командой вничью 0:0, а доигрывать встречу одесситам пришлось без своего капитана.
Впервые в этом матче Ракицкий был предупрежден на 37-й минуте, а на 70-й минуте после фола против себя он заработал вторую желтую карточку, сначала отмахнувшись от соперника, а после и ударив его головой.
В нынешнем сезоне Ракицкий провел за Черноморец десять матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Черноморец сенсационно вылетел из Кубка Украины от аматоров.
