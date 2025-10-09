Ракицкий ударил головой соперника в матче Первой лиги и был удален

Капитан Черноморца не сдержал эмоций во время поединка с Викторией.

Защитник Черноморца Ярослав Ракицкий заработал удаление в домашнем матче десятого тура Первой лиги против Виктории.

Лидер второго украинского дивизиона потерял очки в этом противостоянии, завершив поединок с сумской командой вничью 0:0, а доигрывать встречу одесситам пришлось без своего капитана.

Впервые в этом матче Ракицкий был предупрежден на 37-й минуте, а на 70-й минуте после фола против себя он заработал вторую желтую карточку, сначала отмахнувшись от соперника, а после и ударив его головой.

В нынешнем сезоне Ракицкий провел за Черноморец десять матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Черноморец сенсационно вылетел из Кубка Украины от аматоров.

