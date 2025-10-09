Экс-игрок Колоса и Черноморца – о матче сборной: Надеюсь, Исландия победит

В 2019 году в чемпионате Украины впервые появился футболист из Исландии. Нападающий Арни Вильхамссон перебрался в Черноморец.

Также футболист успел поиграть и за Колос из Ковалевки, но в 2020 году Арни покинул клуб из Киевской области.

Накануне матча сборной Украины против Исландии корреспондент ISPORT Роман Дидук пообщался с Вильхамссоном и узнал его мнение о предстоящем поединке.

- Что вы можете рассказать о нынешнем составе сборной Исландии?

- Это команда талантливых и хороших игроков. В ней есть как игроки, играющие в хороших клубах и сильных лигах, так и игроки, выступающие в низших дивизионах ТОП-5 чемпионатов.

Я считаю, что тренер очень хорош. Он, в некотором смысле, тренер новой школы с новой системой и направлением для исландской команды, а в последних двух матчах игроки наконец-то поняли, что пытается сделать тренерский штаб.

Так что, судя по прошлым двум играм, они выглядят очень хорошо и многообещающе! Главная сила Исландии в том, что мы команда, а не отдельные игроки. Когда команда играет хорошо, отдельные игроки начинают сиять.

- Как люди оценивают сборную Украины на вашей родине?

- Ну, люди в моей стране знают сборную Украины и историю игроков, которые играли за вас раньше, поэтому они всегда уважали эту команду. Сейчас они также знают, что сборная Украины сильная команда. В ней много хороших игроков, и многие из них играют на высоком уровне. Они знают, что им предстоит играть против хорошей команды, и это будет очень сложная игра.

- Какой результат вы прогнозируете на этот матч?

Ха-ха, сложно сказать. Надеюсь, Исландия победит, но это будет тяжело. Я бы сказал, что победа будет 1:0 или 2:1, надеюсь!

- Вы сейчас следите за результатами своих бывших украинских команд?

- Да, до сих пор слежу. У меня есть в телефоне футбольное приложение от которого я получаю уведомления с результатами, так что я вижу результаты после каждой игры Черноморца и Колоса.

Эти клубы дали мне очень многое как в футбольном плане, так и в жизни. Я всегда буду следить за ними, особенно когда там остаются мои друзья, которые работают в этих клубах.

- Вы недолго были в Украине, но украинские болельщики запомнили Вас. Скажите пару слов для украинцев?

- Мне очень приятно это слышать. Я горжусь тем, что играл в этой стране и за те команды, за которые я играл в Украине. Я до сих пор говорю людям, что это мой второй дом после Исландии. Люди сделали моё пребывание там незабываемым. У меня были замечательные друзья, и все вокруг были приятными и добрыми.

С нетерпением жду, когда смогу рассказать сыну, когда он подрастёт, что я играл там! СЛАВА УКРАИНЕ!

Напомним, что поединок Исландия – Украина состоится 10 октября, начало матча в 21:45 по киевскому времени.

