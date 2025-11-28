Оболонь - Колос 0:0: обзор матча и результат игры 28.11.2025
В пятницу, 28 ноября, состоялся стартовый матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Оболонь принимала на своем поле Колос.
Киевская и коваливская команды обошлись без забитых мячей, завершив противостояние нулевой ничьей.
Гости на протяжении поединка выглядели немного предпочтительнее, больше владели мячом и создали несколько моментов, однако реализовать их так и не удалось.
Колос, набрав 23 очка, занимает на данный момент четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Оболонь с 17 баллами расположилась на 11-й позиции.
Статистика матча Оболонь - Колос 14-го тура чемпионата Украины
Оболонь - Колос 0:0
Владение мячом: 44% - 56%
Удары: 5 - 15
Удары в створ: 2 - 5
Угловые: 1 - 6
Фолы: 13 - 19
Оболонь: Федоривский - Прокопенко, Приймак, Дубко, Шевченко - Мединский (Бычек, 73), Черненко, Чех, Нестеренко (Пасич, 85) - Слободян (Семенов, 85) - Устименко (Теслюк, 73).
Колос: Пахолюк - Понедельник, Козик, Красничи, Цуриков - Демченко, Теллес, Ррапай - Кане (Алефиренко, 72), Климчук (Оевуси, 82), Салабай (Гусол, 72).
Предупреждения: Шевченко, Прокопенко, Дубко - Гусол.
