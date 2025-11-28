iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Оболонь - Колос 0:0: обзор матча и результат игры 28.11.2025

Соперники открыли 14-й тур УПЛ нулевой ничьей.
Вчера, 20:38       Автор: Игорь Мищук
Оболонь и Колос сыграли вничью / ФК Оболонь
Оболонь и Колос сыграли вничью / ФК Оболонь

В пятницу, 28 ноября, состоялся стартовый матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Оболонь принимала на своем поле Колос.

Киевская и коваливская команды обошлись без забитых мячей, завершив противостояние нулевой ничьей.

Читай также: УПЛ: Оболонь и Колос сыграли вничью на старте 14-го тура

Гости на протяжении поединка выглядели немного предпочтительнее, больше владели мячом и создали несколько моментов, однако реализовать их так и не удалось.

Колос, набрав 23 очка, занимает на данный момент четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Оболонь с 17 баллами расположилась на 11-й позиции.

Статистика матча Оболонь - Колос 14-го тура чемпионата Украины

Оболонь - Колос 0:0

Владение мячом: 44% - 56%
Удары: 5 - 15
Удары в створ: 2 - 5
Угловые: 1 - 6
Фолы: 13 - 19

Оболонь: Федоривский - Прокопенко, Приймак, Дубко, Шевченко - Мединский (Бычек, 73), Черненко, Чех, Нестеренко (Пасич, 85) - Слободян (Семенов, 85) - Устименко (Теслюк, 73).

Колос: Пахолюк - Понедельник, Козик, Красничи, Цуриков - Демченко, Теллес, Ррапай - Кане (Алефиренко, 72), Климчук (Оевуси, 82), Салабай (Гусол, 72).

Предупреждения: Шевченко, Прокопенко, Дубко - Гусол.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Украинская Премьер-лига Колос Оболонь

Статьи по теме

УПЛ: Оболонь и Колос сыграли вничью на старте 14-го тура УПЛ: Оболонь и Колос сыграли вничью на старте 14-го тура
НБА: Лейкерс переиграли Даллас, Клипперс уступили Мемфису, а Нью-Йорк победил Милуоки НБА: Лейкерс переиграли Даллас, Клипперс уступили Мемфису, а Нью-Йорк победил Милуоки
НХЛ: Даллас одолел Юту, Питтсбург дожал Коламбус, Миннесота прервала серию Колорадо НХЛ: Даллас одолел Юту, Питтсбург дожал Коламбус, Миннесота прервала серию Колорадо
Михайлюк приложился к победе Юты над Сакраменто Михайлюк приложился к победе Юты над Сакраменто

Видео

Голы Элиаса и Назарины в победе Шахтера над Шемрок Роверс - видеообзор поединка
Голы Элиаса и Назарины в победе Шахтера над Шемрок Роверс - видеообзор поединка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: продолжение тура УПЛ, Милан примет Лацио, Байер будет противостоять Боруссии Д, Монако встретится с ПСЖ
просмотров
УПЛ: Оболонь и Колос сыграли вничью на старте 14-го тура
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

НБА08:59
НБА: Лейкерс переиграли Даллас, Клипперс уступили Мемфису, а Нью-Йорк победил Милуоки
НХЛ08:22
НХЛ: Даллас одолел Юту, Питтсбург дожал Коламбус, Миннесота прервала серию Колорадо
НБА07:38
Михайлюк приложился к победе Юты над Сакраменто
Европа07:17
Футбол сегодня: продолжение тура УПЛ, Милан примет Лацио, Байер будет противостоять Боруссии Д, Монако встретится с ПСЖ
Бокс01:10
Промоутер Джошуа спрогнозировал, за сколько раундов тот расправится с Полом
Украина00:33
Сын легендарного бразильского форварда покинул украинский клуб
Вчера, 23:55
Бокс23:55
"Спасибо, что сделал меня успешным": Фьюри обратился к Кличко в десятую годовщину победы над ним
Киберспорт23:28
NaVi прервали серию поражений, одолев Tearlaments на BLAST Slam V
Европа23:10
Лучший бомбардир Милана снова угодил в лазарет
Бокс22:36
Райан Гарсия сообщил, сколько ему готовы были заплатить за бой с Джейком Полом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK